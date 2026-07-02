WM: Dieser Vortrag soll ÖFB-Team Flügel verleihen

Der 44-Jährige hielt laut Rangnick zwei Präsentationen – eine für den Betreuerstab und eine für die Mannschaft. „Im Rückblick hat vieles, wovon er berichtet hat, genau so stattgefunden in diesen zweieinhalb bis drei Minuten gegen Algerien“, erinnerte der Teamchef an das dramatische letzte Gruppenspiel, in dem Sasa Kalajdzic nach dem späten Gegentor zum 2:3 mit dem 3:3 in letzter Sekunde noch das WM-Aus verhindert hatte. Alaba auf den Mahlodji-Vortrag angesprochen: „Wenn man sich die letzten Minuten gegen Algerien ansieht, kann das kein Zufall sein.“