Gluthitze im Spital wird für 82-Jährige zur Qual

Eine bettlägerige Patientin im Landesklinikum Baden in Niederösterreich klagt über permanente Sonneneinstrahlung in ihrem Krankenzimmer. Es fehlt ein Sonnenschutz, und die Klimaanlage ist defekt. Seit einer Woche ist der Spitalsaufenthalt für sie die reine Qual.
Die Hitze macht auch Patienten in den heimischen Krankenhäusern schwer zu schaffen – wie der 82-jährigen Gerda H. aus dem Bezirk Baden. „Gerda ist nach einem Sturz bettlägerig und seit einer Woche im Krankenhaus in Baden“, klagt ihre Schwester Paula H.
Obwohl die 82-Jährige über eine Zusatzversicherung verfügt und in einem „Sonderklasse-Zimmer“ liegt, sind die hohen Temperaturen dort kaum auszuhalten.
Den ganzen Tag über knallt die Sonne in ihr Zimmer – von früh bis spät –, und es sind auch keine Außenjalousien montiert.
Paula H., Schwester der Patientin
„Es gibt keine Klimaanlage – man sagte ihr, die sei kaputt“, so Paula H. „Den ganzen Tag über knallt die Sonne in ihr Zimmer – von früh bis spät – und es sind auch keine Außenjalousien montiert.“ Auch die vorhandenen Vorhänge bieten kaum Schutz. Und: „Gerda kann leider nicht aufstehen und sich irgendwo anders ein kühleres Plätzchen suchen.“
Zudem sei die Betreuung sehr schlecht. „Wenn sie um Hilfe läutet, kommt kein Personal, und auch die Infusionen werden nicht regelmäßig getauscht“, so ihre Schwester.
Aufgrund der derzeitigen Hitze sind die Temperaturen in einzelnen Bereichen höher als üblich.
Landesklinikum Baden-Mödling
Fenster müssen geschlossen bleiben
Vonseiten des Landesklinikums heißt es dazu: „Das Spital ist mit einer Raumluftanlage ausgestattet, um die Raumtemperaturen möglichst angenehm zu halten. Um deren Wirksamkeit sicherzustellen, ersuchen wir die Patienten, die Fenster geschlossen zu halten.“ Man räumt jedoch ein: „Aufgrund der derzeitigen Hitze sind die Temperaturen in einzelnen Bereichen dennoch höher als üblich.“
Jene Bereiche, in denen eine Klimatisierung aus rechtlichen, medizinischen oder sicherheitstechnischen Gründen „zwingend erforderlich“ sei – etwa Operationssäle oder Räumlichkeiten zur Medikamentenlagerung –, seien „entsprechend ausgestattet“.
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der NÖ LGA werden mittels Checklisten dabei unterstützt, während Hitzeperioden die richtigen Maßnahmen umzusetzen.
Landesklinikum Baden-Mödling
Was die Versorgung der Patientinnen und Patienten angeht, hält die Klinik fest: „Der Gesundheitszustand sowie die Flüssigkeitsaufnahme von Patienten wird momentan besonders aufmerksam beobachtet, um mögliche hitzebedingte Belastungen frühzeitig zu erkennen.“
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