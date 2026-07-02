Gluthitze im Spital wird für 82-Jährige zur Qual

„Es gibt keine Klimaanlage – man sagte ihr, die sei kaputt“, so Paula H. „Den ganzen Tag über knallt die Sonne in ihr Zimmer – von früh bis spät – und es sind auch keine Außenjalousien montiert.“ Auch die vorhandenen Vorhänge bieten kaum Schutz. Und: „Gerda kann leider nicht aufstehen und sich irgendwo anders ein kühleres Plätzchen suchen.“