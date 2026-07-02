Neun Wochen Ferien! Wohin nun mit unseren Kindern?

Gut besucht sind auch die Jugscharlager, die etliche katholische Pfarren für Kinder und Jugendliche anbieten – zum Beispiel die Dompfarre in Eisenstadt, Hornstein, St. Margarethen, Rechnitz, Markt Allhau, Modersdorf und Stinatz. Die Lager richten sich meist an Kinder von 7 bis 14 Jahren und dauern 5 bis 8 Tage, häufig sogar mit Übernachtung. Typische Inhalte sind Wald- und Geländespiele, Basteln und Kreativwerkstätten, Bewegung, Lagerfeuer und Nachtwanderungen, Ausflüge sowie Gemeinschafts- und Gruppenspiele.

Das ist heuer ganz neu

Aber auch das Land selbst ist aktiv. Seit fünf Jahren gibt es Lern- und Feriencamps. Allein im Vorjahr wurden diese von mehr als 2200 Kindern genutzt. Heuer wird das Erfolgskonzept neu ausgerichtet. Nachhilfe und Lernbegleitung bleiben in reduzierter Form bestehen, dafür wird es unter dem Motto „Entdecke deine Talente“ erstmals an den zwölf Standorten Frauenkirchen, Neusiedl am See, Bruckneudorf, Eisenstadt, Siegendorf, Mattersburg, Stoob, Pinkafeld, Oberwart, Stegersbach, Güssing und Jennersdorf auch Camps für Kids ab dem letzten verpflichtenden Kindergartenjahr bis zur achten Schulstufe geben, bei denen Talenteförderung, Sport und Persönlichkeitsentwicklung im Mittelpunkt stehen.