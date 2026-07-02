Neun Wochen Ferien! Wohin nun mit unseren Kindern?

Wer kümmert sich in den Sommerferien um den Nachwuchs? – Haben Sie diese Frage schon geklärt? Das oft verschmähte Burgenland hat in den vergangenen Jahren kräftig aufgerüstet und bietet heute eines der dichtesten Ferienprogramme Österreichs. Von Fußball- bis Reitcamp, von Schwimmkurs bis Talente-Camp ist für fast jedes Kind etwas dabei.
Für Kinder und Jugendliche beginnt am Freitag mit den Sommerferien die schönste Zeit des Jahres. Dann heißt es neun Wochen lang ausschlafen, baden, spielen und Abenteuer erleben. Für viele berufstätige Eltern beginnt hingegen eine organisatorische Herausforderung. Denn so viel Urlaub, wie die Ferien dauern, haben die wenigsten. Wer beaufsichtigt also die Kinder im Juli und August?
In Sachen Ferienbetreuung gilt Wien seit Jahren als Vorreiter. Die Bundeshauptstadt bietet nämlich das dichteste Netz an Angeboten – und noch dazu kostenlos. Doch das Burgenland holt mächtig auf. Vergleicht man Flächendeckung und Leistbarkeit, rangiert das jüngste Bundesland noch vor Oberösterreich und Niederösterreich an zweiter Stelle. Der einstige „Nachzügler“ hat mittlerweile mit der gesetzlichen Verpflichtung zur Ferienbetreuung, der Kostenobergrenze und landesweiten Feriencamps ein Modell geschaffen, das in Österreich derzeit nahezu einzigartig ist. Für Familien bedeutet das vor allem mehr Planungssicherheit – unabhängig davon, ob sie in der Stadt leben oder in einem kleinen Dorf.
Für alle Interessen etwas dabei
Die Landeshauptstadt Eisenstadt bietet schon seit Jahren eigene Ferienbetreuungen an. So können Volksschüler während mehrerer Wochen im Tagesheim beaufsichtigt werden. Ergänzend gibt es ein Ferienspiel mit Ausflügen, Bastelaktionen, Sport und Naturerlebnissen. Auch in den Bezirkshauptstädten gibt es Sommerprogramme. Neusiedl am See etwa arbeitet hier eng mit Vereinen, Blaulichtorganisationen und Kulturinstitutionen zusammen. Und auch größere Gemeinden lassen sich für die Kids so einiges einfallen und erhalten dafür Förderungen des Landes. Sie selbst dürfen höchstens einen kostendeckenden Beitrag von 30 Euro pro Woche einheben.
Suchen nach Interessen
Wer lieber gezielt nach Interessen sucht, wird ebenfalls fündig. An der „Swim Academy“ der Sonnentherme Lutzmannsburg wird Schwimmtraining mit Freizeit- und Animationsprogramm kombiniert. Auch der ASKÖ organisiert Schwimmkurse an 33 Standorten im gesamten Burgenland. Kids, die lieber kicken, werden heuer in Markt St. Martin und Güssing froh. Da bietet die „Footballschool“ jeweils von 13. bis 17. Juli Trainings für 6- bis 14-Jährige an. Außerdem macht der FK Austria Wien von 27. bis 31. Juli in Kobersdorf Station und bietet ein fünftägiges Austria Soccer Camp inklusive Verpflegung und Trainingsausrüstung an. Auch viele burgenländische Vereine organisieren eigene Sommercamps – etwa der SV Mattersburg 2020, der SV Oberwart und der SC Pinkafeld.
Auch Reitcamps stehen immer hoch im Kurs: Angeboten werden sie heuer etwa von der Reitschule Haidehof in Eisenstadt, dem Reiterhof Sonja in Neusiedl am See, dem Krebsenbachhof in Mattersburg und der Family Ranch in Frankenau. Kinder, die gerne auf der Bühne stehen, können sich bei Theatersworkshops im Umfeld der Mörbischer Festspiele und der Schloss-Spiele Kobersdorf austoben. Auch Musicalprojekte im Rahmen des Kultursommers sind möglich. Tanzcamps gibt es etwa bei „Dance2gether“ in Oberschützen.
Gut besucht sind auch die Jugscharlager, die etliche katholische Pfarren für Kinder und Jugendliche anbieten – zum Beispiel die Dompfarre in Eisenstadt, Hornstein, St. Margarethen, Rechnitz, Markt Allhau, Modersdorf und Stinatz. Die Lager richten sich meist an Kinder von 7 bis 14 Jahren und dauern 5 bis 8 Tage, häufig sogar mit Übernachtung. Typische Inhalte sind Wald- und Geländespiele, Basteln und Kreativwerkstätten, Bewegung, Lagerfeuer und Nachtwanderungen, Ausflüge sowie Gemeinschafts- und Gruppenspiele.
Das ist heuer ganz neu
Aber auch das Land selbst ist aktiv. Seit fünf Jahren gibt es Lern- und Feriencamps. Allein im Vorjahr wurden diese von mehr als 2200 Kindern genutzt. Heuer wird das Erfolgskonzept neu ausgerichtet. Nachhilfe und Lernbegleitung bleiben in reduzierter Form bestehen, dafür wird es unter dem Motto „Entdecke deine Talente“ erstmals an den zwölf Standorten Frauenkirchen, Neusiedl am See, Bruckneudorf, Eisenstadt, Siegendorf, Mattersburg, Stoob, Pinkafeld, Oberwart, Stegersbach, Güssing und Jennersdorf auch Camps für Kids ab dem letzten verpflichtenden Kindergartenjahr bis zur achten Schulstufe geben, bei denen Talenteförderung, Sport und Persönlichkeitsentwicklung im Mittelpunkt stehen.
Bestandteile sind u.a. Naturwissenschaft, Technik, Alltags- und Lebenskompetenzen, Sprache, Kommunikation, Kreativität, Musik und Kunst. Betreut werden die Kinder von Montag bis Donnerstag von 07.30 Uhr bis 16 Uhr sowie am Freitag von 07.30 bis 12 Uhr. Auch Mädchen und Buben mit Beeinträchtigungen sind willkommen. Für diese landesweiten Feriencamps gilt eine Kostenobergrenze von 129 Euro pro Kind, inklusive Betreuung und Vollerpflegung. Die darüber hinausgehenden Kosten tragen Land und Gemeinden.
Und jetzt schnell sein
Besonders Wissbegierige kommen in der Kinderhochschule der Privaten Pädagogischen Hochschule Burgenland auf ihre Kosten. Sie lädt am 7. Juli zum Forschen und Experimentieren ein. Wer also noch einen Platz für seinen Nachwuchs sucht, sollte sich rasch informieren und anmelden. Denn die Nachfrage ist groß.
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