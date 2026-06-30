KI hat versagt: Ford stellt Ingenieure wieder ein

„KI ist nur so gut wie ihre Daten“

„Künstliche Intelligenz ist ein fantastisches Werkzeug, aber sie ist nur so gut wie die Informationen, mit denen man sie trainiert“, wird Charles Poon, Vizepräsident für die Fahrzeug-Hardwareentwicklung bei Ford, von „Bloomberg“ zitiert. In den vergangenen Jahren habe das Unternehmen der Erfahrung seiner versiertesten Ingenieurinnen und Ingenieure nicht genügend Aufmerksamkeit geschenkt. Der Glaube, allein durch den Einsatz von KI automatisch hochwertige Produkte zu erhalten, habe sich als Irrtum erwiesen.