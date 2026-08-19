Bub nach Absturz am Berg in kritischem Zustand

In kritischem Zustand auf der Intensiv

Der schwer verletzte Bub wurde daraufhin von der Crew des Notarzthubschraubers Martin 2 geborgen und in die Universitätsklinik nach Innsbruck geflogen. Von dort hieß es am Mittwoch, dass sich das Kind nach wie vor in kritischem Zustand auf der Intensivstation befinde.