Netflix veröffentlicht emotionale Schumacher-Doku

Der Streamingdienst Netflix veröffentlicht am 2. Oktober seine Dokumentation über Formel-1-Rekordweltmeister Michael Schumacher, die unter Mitwirkung von Corinna Schumacher entstand. „Schumacher ‘94 – Die Geburt einer Legende“ blickt auf die Saison 1994 zurück, in der der damals 25-Jährige seinen ersten von insgesamt sieben Titeln gewann.