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Verstopfte Blutgefäße

Warum Cholesterin das Herz in große Gefahr bringt

Medizinische Vorsorge & Körperbewusstsein
19.08.2026 10:00
Ist das LDL über längere Zeit zu hoch, kann sich Cholesterin in den Blutgefäßen ablagern.
Ist das LDL über längere Zeit zu hoch, kann sich Cholesterin in den Blutgefäßen ablagern.(Bild: Superrider - stock.adobe.com)
Porträt von Monika Kotasek-Rissel
Von Monika Kotasek-Rissel

Cholesterin hat einen schlechten Ruf – doch ganz so einfach ist es nicht. Als entscheidend gilt vor allem das LDL-Cholesterin: Ist davon dauerhaft zu viel im Blut, kann das Risiko für Herz-Kreislauf-Erkrankungen in die Höhe schnellen. Mehr darüber und wie jeder seiner „Pumpe“ Gutes tun kann, lesen Sie hier.

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Böses Cholesterin? Nicht unbedingt! Cholesterin ist nicht grundsätzlich etwas Schlechtes. Der Körper braucht es für verschiedene Prozesse. Wichtig ist aber, wie viel Cholesterin im Blut vorhanden ist – und in welcher Form.

Das sogenannte LDL-Cholesterin wird auch als „schlechtes Cholesterin“ bezeichnet. Erhöht wird der Wert durch gesättigte Fettsäuren, die etwa in fettem Fleisch, Wurst sowie frittierten und stark verarbeiteten Lebensmitteln vorkommen. Ist das LDL über längere Zeit zu hoch, kann sich Cholesterin in den Blutgefäßen ablagern. Dadurch werden sie enger und weniger elastisch. Sind die Herzkranzgefäße betroffen, steigt das Risiko für eine koronare Herzkrankheit und einen Herzinfarkt.

Das gute Cholesterin
„HDL-Cholesterin“ hingegen ist das gute Cholesterin. Ungesättigte Fettsäuren, wie sie etwa in Olivenöl, Nüssen und Fisch vorkommen, können sich positiv auf die Blutfette auswirken. Der Gesamtcholesterinwert allein sagt wiederum wenig über das persönliche Risiko für Herz-Kreislauf-Erkrankungen aus. Für eine realistische Einschätzung betrachten Ärzte zudem andere Blutfette sowie Faktoren wie Blutdruck, Blutzucker, Rauchen, Alter, Gewicht und familiäre Vorbelastungen.

Was kann man noch für seine „Pumpe“ tun?
Regelmäßige Bewegung, ausgewogene Ernährung (mit viel Gemüse, wenig Wurst und Süßem) und Rauchverzicht können die Herzgesundheit unterstützen. Übergewicht abbauen, da es sich ungünstig auf die Cholesterinwerte auswirkt.

Bei manchen Menschen reicht eine Veränderung des Lebensstils nicht aus, um den LDL-Wert ausreichend zu senken. Dann kommen Medikamente wie Statine infrage. Sie reduzieren das LDL-Cholesterin, verringern das Risiko für Herz-Kreislauf-Erkrankungen – und retten so manchem Patienten mitunter das Leben.

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