Warum Cholesterin das Herz in große Gefahr bringt

Das sogenannte LDL-Cholesterin wird auch als „schlechtes Cholesterin“ bezeichnet. Erhöht wird der Wert durch gesättigte Fettsäuren, die etwa in fettem Fleisch, Wurst sowie frittierten und stark verarbeiteten Lebensmitteln vorkommen. Ist das LDL über längere Zeit zu hoch, kann sich Cholesterin in den Blutgefäßen ablagern. Dadurch werden sie enger und weniger elastisch. Sind die Herzkranzgefäße betroffen, steigt das Risiko für eine koronare Herzkrankheit und einen Herzinfarkt.