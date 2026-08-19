Nach Straftaten gegen Frauen: Gesuchter geschnappt

In der Gertrude-Fröhlich-Sandner-Straße erkannten die Polizisten den Mann tatsächlich wieder. Ein Abgleich der Bilder brachte Gewissheit. Da gegen den 35-Jährigen bereits eine Festnahmeanordnung der Staatsanwaltschaft Wien vorlag, wurde er festgenommen. Der Tatverdächtige befindet sich inzwischen in Haft. Eine Vernehmung steht noch aus.