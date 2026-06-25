Jazz Gitti: „Hätt ich gewartet, wäre alles anders“

„Das ist auch der Grund, warum ich alle Menschen bitte, dass sie zu Vorsorgeuntersuchungen gehen. Und wenn euch etwas an eurem Körper auf einmal verändert, oder komisch vorkommt, dann geht’s bitte zum Arzt“, so Gitti in ihrem Appell an alle Mitmenschen. „Egal ob Fan oder nicht“, verleiht sie ihrer großen Menschenliebe noch einmal zusätzlichen Ausdruck, „Weil hätte ich gewartet, wäre alles anders.“ Denn bei ihr begann es mit einer gerstenkornartigen Anomalie, einem Fremdkörper, der sich am Ellenbogen bildete, „Aber die Gitti ist eben eine, die da nicht lange herum fackelt und gleich zum Arzt geht“, sagt uns Roman Bogner, „Einen Monat später, haben die Ärzte gesagt, und es hätte alles ganz anders ausgesehen.“