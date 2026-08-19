Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Camilla ganz offen:

So hart waren die Tage nach Charles‘ Krebsdiagnose

Royals
19.08.2026 12:23
Königin Camilla sprach in einem Interview jetzt offen über die schwierige Zeit nach der ...
Königin Camilla sprach in einem Interview jetzt offen über die schwierige Zeit nach der Krebsdiagnose ihres Ehemannes König Charles.(Bild: APA/AFP/POOL/JUSTIN TALLIS)
Porträt von Daniela Altenweisl
Von Daniela Altenweisl

Anfang 2024 hat König Charles öffentlich gemacht, dass er an Krebs erkrankt ist. Wie schwer diese Zeit war, darüber hat Königin Camilla jetzt zum ersten Mal ganz offen gesprochen.

0 Kommentare
Krone.at als bevorzugte Quelle in Google News hinzufügen Kronen Zeitung als bevorzugte Google-Quelle hinzufügen

Im Februar vor zwei Jahren hat König Charles seine Krebserkrankung öffentlich gemacht. Im Gespräch mit der britischen Zeitung „The Telegraph“ sprach seine Ehefrau, Königin Camilla, jetzt darüber, dass sie nach der Diagnose unter erheblichem Druck gestanden sei. Denn tagelang musste sie die Erkrankung ihres Ehemannes geheim halten, und das, obwohl ein besonders emotionaler Termin zu absolvieren war.

„Sehnte mich danach, es rauszulassen“
Denn Ende Jänner eröffnete die Königin ein Krebs-Unterstützungszentrum in London. Damals wusste die Familie bereits über die Krankheit des Königs Bescheid, wenige Tage später sollte Charles damit an die Öffentlichkeit gehen. 

Bei einem Termin in einem Krebs-Unterstützungszentrum in London sprach Königin Camilla offen ...
Bei einem Termin in einem Krebs-Unterstützungszentrum in London sprach Königin Camilla offen über die Krebsdiagnose ihres Mannes Charles und verriet, dass die Tagen danach „hart“ waren.(Bild: AFP/PAUL GROVER)

Dass sie bei ihrem Termin über die Sorgen und Ängste schweigen musste, habe sie innerlich zerrissen, so Camilla. „Ich sehnte mich förmlich danach, es herauszulassen, aber natürlich konnte ich es nicht. Es war hart“, erklärte sie jetzt.

Nicht der richtige Zeitpunkt
Sie habe innerlich gekämpft. „Ich hätte fast etwas gesagt, aber, wissen Sie, ich hatte das Gefühl, es war nicht der richtige Zeitpunkt dafür“, so Camilla rückblickend. „Ich sah all die Menschen, die litten, und ihre Angehörigen, und ich glaube, dadurch wurde mir noch deutlicher, wie wichtig dieser Ort war.“

Doch sie wollte bei den Betroffenen nachfragen, so viel wissen, so Camilla. „Ich war fast dabei, sie auszufragen. Ich wollte nicht zu tief bohren“, schilderte die Königin. „Normalerweise habe ich einfach mit ihnen geredet, aber ich weiß nicht, es fühlte sich viel tiefer an.“

Camilla verrät, wie stolz sie auf ihren Ehemann ist. Denn trotz der Krebsdiagnose habe ihn ...
Camilla verrät, wie stolz sie auf ihren Ehemann ist. Denn trotz der Krebsdiagnose habe ihn nichts aufgehalten.(Bild: AFP/AARON CHOWN)

Ihre eigene Rolle hätte sich von einem Moment auf den anderen verändert: „Es hatte sich zu Hause nie wirklich bemerkbar gemacht, und plötzlich wird bei Ihrem Mann die Diagnose gestellt, und Sie denken: ,Meine Güte, ich habe mit all diesen Leuten gesprochen, und jetzt bin ich diejenige, die meinen armen Mann pflegen und versuchen muss, das alles zu verstehen.‘“

Nichts hielt König Charles auf
Ihrem Ehemann zollt Camilla großen Respekt. Denn trotz seiner Krebsdiagnose ließ Charles sich nicht einschränken und setzte seine Arbeit fort. „Sehen Sie sich meinen Ehemann an. Nichts hielt ihn auf. Er sagte einfach: ,Das ist mein Weg. Ich werde damit fertig werden‘.“ Tatsächlich kehrte der britische König schon drei Monate nach Beginn seiner Therapie im April 2014 wieder in die Öffentlichkeit zurück.

Lesen Sie auch:
Ein britischer Radiosender erklärte König Charles versehentlich für tot. Wie es dazu kommen ...
„Neugier“ war schuld
Huch! Radiosender erklärte König Charles für tot
11.08.2026
Herzliches Verhältnis
Camilla begrüßt Kates Bruder James mit Wangenkuss
12.05.2026

Ende des letzten Jahres hatte König Charles schließlich gute Neuigkeiten, teilte mit, dass seine Behandlung reduziert werde. Gleichzeitg erklärte der Palast, dass die Therapie weiterhin gut anschlagen soll.

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Royals
19.08.2026 12:23
Jetzt kommentieren
Loading
Kommentare Banner - Die Stimme Österreichs
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

krone.tv

Überraschungs-Look bei Staatsbesuch: Kate zeigt sich im Korsett-Dress – und wählt bewusst eine ...
Überraschender Look
Prinzessin Kate zeigt sich in einem Korsett-Dress
Astro-Astrid im Talk:
Wertschätzende Aussprachen, Verbindungen klären
ÖAMTC klärt auf
Von der Piste ins Gefängnis – Wann droht Haft?
Wow-Frauen in Folge 2
Kandidatin Marion trotzt dem Krebs mit neuem Style
Lässig-elegante Kombi
Kate sorgt mit schickem Outfit für Begeisterung
Newsletter
Top 3

Gelesen

Kommentiert
Society International
Panettiere: Erste Details zu Todesursache enthüllt
245.879 mal gelesen
Trauer um Hayden Panettiere: Am Montag wurden erste Details zum Tod der Schauspielerin bekannt. ...
Ausland
AUA verweigerte Luftfahrt-Chefin das Boarding
211.643 mal gelesen
Als reguläre Passagierin unterwegs, durfte die oberste Schweizer Luftfahrt-Chefin bei der AUA ...
Society International
US-Schauspielerin Hayden Panettiere stirbt mit 36
109.123 mal gelesen
Hayden Panettiere hatte erst in diesem Jahr ihre Memoiren veröffentlicht.
Außenpolitik
Drohnen-Ärger! Moskau droht Europa mit Terror
1083 mal kommentiert
Die Ukraine schlug zuletzt im tiefsten Russland zu – und zerstörte Lagerzentren des „russischen ...
Niederösterreich
FPÖ am Weg zur Nummer Eins in Niederösterreich
1079 mal kommentiert
Landbauers FPÖ liefert sich mittlerweile ein Kopf-an-Kopf-Rennen mit der Volkspartei von Johanna ...
Innenpolitik
Tausende Migranten könnten abgeschoben werden
927 mal kommentiert
Illegale Migranten ohne Aufenthalt sollen außerhalb Europas gebracht werden.
Mehr Royals
Camilla ganz offen:
So hart waren die Tage nach Charles‘ Krebsdiagnose
Kronprinzessin ist 53
Mette-Marit feiert nach Lungen-OP mit der Familie
Annäherungsversuche
Prinz Harry sucht wieder die Nähe nach Hause
Teilt Erinnerungen
Bruder veröffentlicht Biografie über Lady Diana
Doppeltes Babyglück
Königin Rania zeigt erste Bilder ihrer Enkelinnen
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Offenlegung & Pflichtangaben krone.at/Krone TV
Offenlegung & EMFG-Angaben Kronen Zeitung
Datenschutz / Cookies / Barrierefreiheit Menü aufklappen
Datenschutzinformation Online-Dienste krone.at
Cookie-Information und Einstellungen krone.at
Datenschutzinformation Journalismus Kronen Zeitung und krone.at
Barrierefreiheitserklärung
Allg. Nutzungs- und Geschäftsbedingungen krone.at Menü aufklappen
ANB
AGB Werbung auf krone.at
Krone-Kontakte / Hinweise gem. Art. 15 TTPA-VO Menü aufklappen
Allgemeiner Kontakt zu krone.at
Redaktionen der Kronen Zeitung
Aboservice (Mediaprint Zeitungs- und Zeitschriftenverlag GmbH & Co. KG)
Meldung nicht konformer politischer Anzeigen (krone.at und Kronen Zeitung)
Werbung
Karriere
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf