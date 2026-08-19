So hart waren die Tage nach Charles‘ Krebsdiagnose

Anfang 2024 hat König Charles öffentlich gemacht, dass er an Krebs erkrankt ist. Wie schwer diese Zeit war, darüber hat Königin Camilla jetzt zum ersten Mal ganz offen gesprochen.
Im Februar vor zwei Jahren hat König Charles seine Krebserkrankung öffentlich gemacht. Im Gespräch mit der britischen Zeitung „The Telegraph“ sprach seine Ehefrau, Königin Camilla, jetzt darüber, dass sie nach der Diagnose unter erheblichem Druck gestanden sei. Denn tagelang musste sie die Erkrankung ihres Ehemannes geheim halten, und das, obwohl ein besonders emotionaler Termin zu absolvieren war.
„Sehnte mich danach, es rauszulassen“
Denn Ende Jänner eröffnete die Königin ein Krebs-Unterstützungszentrum in London. Damals wusste die Familie bereits über die Krankheit des Königs Bescheid, wenige Tage später sollte Charles damit an die Öffentlichkeit gehen.
Dass sie bei ihrem Termin über die Sorgen und Ängste schweigen musste, habe sie innerlich zerrissen, so Camilla. „Ich sehnte mich förmlich danach, es herauszulassen, aber natürlich konnte ich es nicht. Es war hart“, erklärte sie jetzt.
Nicht der richtige Zeitpunkt
Sie habe innerlich gekämpft. „Ich hätte fast etwas gesagt, aber, wissen Sie, ich hatte das Gefühl, es war nicht der richtige Zeitpunkt dafür“, so Camilla rückblickend. „Ich sah all die Menschen, die litten, und ihre Angehörigen, und ich glaube, dadurch wurde mir noch deutlicher, wie wichtig dieser Ort war.“
Doch sie wollte bei den Betroffenen nachfragen, so viel wissen, so Camilla. „Ich war fast dabei, sie auszufragen. Ich wollte nicht zu tief bohren“, schilderte die Königin. „Normalerweise habe ich einfach mit ihnen geredet, aber ich weiß nicht, es fühlte sich viel tiefer an.“
Ihre eigene Rolle hätte sich von einem Moment auf den anderen verändert: „Es hatte sich zu Hause nie wirklich bemerkbar gemacht, und plötzlich wird bei Ihrem Mann die Diagnose gestellt, und Sie denken: ,Meine Güte, ich habe mit all diesen Leuten gesprochen, und jetzt bin ich diejenige, die meinen armen Mann pflegen und versuchen muss, das alles zu verstehen.‘“
Nichts hielt König Charles auf
Ihrem Ehemann zollt Camilla großen Respekt. Denn trotz seiner Krebsdiagnose ließ Charles sich nicht einschränken und setzte seine Arbeit fort. „Sehen Sie sich meinen Ehemann an. Nichts hielt ihn auf. Er sagte einfach: ,Das ist mein Weg. Ich werde damit fertig werden‘.“ Tatsächlich kehrte der britische König schon drei Monate nach Beginn seiner Therapie im April 2014 wieder in die Öffentlichkeit zurück.
Ende des letzten Jahres hatte König Charles schließlich gute Neuigkeiten, teilte mit, dass seine Behandlung reduziert werde. Gleichzeitg erklärte der Palast, dass die Therapie weiterhin gut anschlagen soll.
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