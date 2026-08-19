So hart waren die Tage nach Charles‘ Krebsdiagnose

Nichts hielt König Charles auf

Ihrem Ehemann zollt Camilla großen Respekt. Denn trotz seiner Krebsdiagnose ließ Charles sich nicht einschränken und setzte seine Arbeit fort. „Sehen Sie sich meinen Ehemann an. Nichts hielt ihn auf. Er sagte einfach: ,Das ist mein Weg. Ich werde damit fertig werden‘.“ Tatsächlich kehrte der britische König schon drei Monate nach Beginn seiner Therapie im April 2014 wieder in die Öffentlichkeit zurück.