Von E-Bike angefahren: Ortschef verbietet Räder

Bürgermeister verteidigt geplantes Verbot

Zugleich räumte Rapinese ein, dass seine persönliche Erfahrung seine Haltung beeinflusst habe. Der Bürgermeister war kürzlich von einem E-Bike angefahren und verletzt worden. „Die Menschen handeln aufgrund ihrer Erfahrungen“, sagte Rapinese laut Medienangaben. Durch den Vorfall sei ihm bewusst geworden, was es bedeute, von einem solchen Fahrrad erfasst zu werden.