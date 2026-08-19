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Jetzt gibt es Proteste

Von E-Bike angefahren: Ortschef verbietet Räder

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19.08.2026 12:28
Der Bürgermeister macht auch keinen Hehl daraus, dass sein Unfall für die Entscheidung ...
Der Bürgermeister macht auch keinen Hehl daraus, dass sein Unfall für die Entscheidung verantwortlich ist.(Bild: detailfoto - stock.adobe.com)
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Weil der Bürgermeister der norditalienischen Stadt Como von einem E-Bike erfasst wurde, zieht er weitreichende Konsequenzen: Alessandro Rapinese will nämlich nun sämtliche Fahrräder und E-Bikes aus dem Stadtzentrum verbannen. Seine Entscheidung sorgt bereits für heftigen Widerstand – und eine Bürgerinitiative plant größeren Protest.

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Rapinese verteidigt die geplante Regelung vor allem mit dem Schutz von Fußgängern. In einer Videobotschaft erklärte der Bürgermeister, Fußgänger seien zum Gehen unterwegs und Fahrräder hätten in Fußgängerzonen grundsätzlich nichts zu suchen. Wer ein Fahrrad durch eine solche Straße bringen müsse, solle es schieben.

Bürgermeister verteidigt geplantes Verbot
Zugleich räumte Rapinese ein, dass seine persönliche Erfahrung seine Haltung beeinflusst habe. Der Bürgermeister war kürzlich von einem E-Bike angefahren und verletzt worden. „Die Menschen handeln aufgrund ihrer Erfahrungen“, sagte Rapinese laut Medienangaben. Durch den Vorfall sei ihm bewusst geworden, was es bedeute, von einem solchen Fahrrad erfasst zu werden.

Am idyllischen Comer See sind auch zahlreiche Touristen mit ihren Fahrrädern unterwegs.
Am idyllischen Comer See sind auch zahlreiche Touristen mit ihren Fahrrädern unterwegs.(Bild: Nikokvfrmoto - stock.adobe.com)

Lieferungen nur noch am Vormittag
Die geplanten Einschränkungen gehen allerdings über das Fahrradverbot hinaus. In der historischen, von Stadtmauern umgebenen Altstadt, die von vielen Touristen besucht wird, sollen Lieferungen künftig nur noch zwischen 6 und 11 Uhr erlaubt sein. Zudem sollen die Fußgängerbereiche ausgeweitet werden.

Bestimmte Zonen sollen rund um die Uhr für sämtliche Fahrzeuge gesperrt werden. Davon wären auch Autos von Gästen von Airbnb-Unterkünften betroffen. Besonders umstritten ist die geplante Ausweitung der Fußgängerbereiche auf Straßen, die bislang nicht vollständig für den Verkehr gesperrt waren.

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Parteien und Geschäftsleute protestieren
Gegen die Pläne formiert sich Widerstand. Kritik kommt unter anderem von verschiedenen Parteien. Auch Geschäftsleute befürchten Nachteile durch die neuen Beschränkungen. Die Bürgerinitiative „Nova Como“ bereitet bereits eine Protestfahrt mit Fahrrädern vor.

Rapinese weist die Kritik zurück. In den verkehrsberuhigten Bereichen seien Fußgänger den Radfahrern zahlenmäßig deutlich überlegen, argumentiert der Bürgermeister. Künftig müssten sie sich dort auch nicht mehr vor schnell fahrenden Lieferdiensten fürchten.

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