Scanner checkt in fünf Minuten Risiko-Muttermale

Verändert sich ein Muttermal, dann denkt man schnell ans Schlimmste: Hautkrebs! Und die Früherkennung ist bei dieser Krankheit, die 80 Prozent der Oberösterreicher irgendwann im Leben trifft, entscheidend. Dafür bekam das Linzer Uniklinikum nun einen 3D-Ganzkörperscanner, der Röntgengeräten am Flughafen optisch ähnelt. „Er kann innerhalb von fünf Minuten unbedenkliche Muttermale von Melanomen, also Hautkrebs, unterscheiden“, sagt Wolfram Hötzencker, Chef der Dermatologie am KUK. An Melanomen, also dem sehr gefährlichen schwarzen Hautkrebs, erkranken pro Jahr etwa 500 Oberösterreicher, der weiße Hautkrebs, der weniger aggressiv ist, ist die häufigere Diagnose.