Hält sich die Regierung an ihre Wahlversprechen?

Wo sehen Sie eingelöste Versprechen, wo blieb die Politik Taten schuldig? Reicht es, wenn Vorhaben zumindest angegangen werden, auch wenn sie am Ende anders oder abgeschwächt umgesetzt werden? Oder zählt für Sie nur, was eins zu eins wie versprochen kommt? Und: Braucht es strengere Kontrollen oder Konsequenzen, wenn Parteien ihre Versprechen nicht halten?