Vor der Wahl versprochen, nach der Wahl vergessen? Vor der Legislaturperiode klangen auch die Pläne von ÖVP, SPÖ und NEOS groß: mehr Netto vom Brutto, eine Vermögenssteuer für Reiche und hunderte neue Kassenarztstellen. Unsere Frage des Tages vom 19. August lautet: „Hält sich die Regierung an ihre Wahlversprechen?“
Wo sehen Sie eingelöste Versprechen, wo blieb die Politik Taten schuldig? Reicht es, wenn Vorhaben zumindest angegangen werden, auch wenn sie am Ende anders oder abgeschwächt umgesetzt werden? Oder zählt für Sie nur, was eins zu eins wie versprochen kommt? Und: Braucht es strengere Kontrollen oder Konsequenzen, wenn Parteien ihre Versprechen nicht halten?
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