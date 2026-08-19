Sogar parteiinterne Kritik an Regierungsprojekt

Kuriosum um Kürzel

Der Zeitpunkt ist pikant. Die Begutachtungsfrist läuft noch bis Monatsende, für den Beschluss braucht die Koalition aus ÖVP, SPÖ und NEOS eine Zweidrittelmehrheit – und damit die Grünen oder die FPÖ, die beide bereits abwinken. Justizministerin Anna Sporrer (SPÖ) hatte den Entwurf als Erfüllung einer Europarats-Empfehlung gepriesen und wollte „die erste Justizministerin sein, die keinen Einfluss mehr auf staatsanwaltschaftliche Verfahren nehmen kann“. Die 17 Unterzeichner sehen genau das Gegenteil kommen. Bezeichnend dafür: Selbst am geplanten Koalitions-Kürzel für die Staatsanwaltschaft lassen sie kein gutes Haar: Die Abkürzung „BuStAG“ sei nicht nur systemwidrig, sondern lade „geradezu zu negativ konnotierten Wortspielen ein“.