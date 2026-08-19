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Gall vor Vuelta-Start

„Zweites Grand-Tour-Podium wäre ein Wahnsinn“

Sport
19.08.2026 12:30
Decathlon-Kapitän Felix Gall und Kumpel Gregor Mühlberger holten sich in Kühtai den letzten ...
Decathlon-Kapitän Felix Gall und Kumpel Gregor Mühlberger holten sich in Kühtai den letzten Schliff für die Vuelta.(Bild: Christian Forcher/Fotoworxx)
Porträt von Norbert Niederacher
Von Norbert Niederacher

Superstar Tadej Pogacar führt die Vuelta-Startliste an. Alle Experten tippen auf einen Sieg des Tour-Rekordchampions. Felix Gall wird dabei als schärfster Rivale gehandelt. Die „Krone“ sprach mit dem Tiroler im Höhentraining in Kühtai über seine Vuelta-Ziele.

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Rad-Superstar Tadej Pogacar möchte mit seinem Vuelta-Start das nächste Kapitel in seiner Legenden-Geschichte schreiben. Gewinnt der Tour-Rekordchampion die Spanien-Rundfahrt, wäre er erst der neunte Radprofi mit Siegen bei allen drei Grand Tours.

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