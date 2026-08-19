Einbrecher flüchtet in Badehose in Wiener City

Kurioser Einbruch am Dienstagmorgen auf der Wiener Donauinsel: Ein Motorbootbesitzer erwischte einen Einbrecher in flagranti auf seinem Boot. Der 36-Jährige ergriff – mit Badehose und Fleecejacke bekleidet – die Flucht. Als Beute schnappte er sich noch die Schlüssel zum Boot. In der Innenstadt wurde der Mann dank seiner auffälligen Kleidung gefasst.
Der 29-jährige Bootsbesitzer bemerkte gegen 8.45 Uhr, dass ein Unbekannter die Abdeckplane seines Bootes heruntergerissen hatte und gerade dabei war, die Staufächer des Gefährts zu durchwühlen.
Der 29-Jährige stellte den Eindringling zur Rede, woraufhin dieser die Schlüssel des Bootes sowie eine Kappe schnappte und die Flucht ergriff. Der Bootsbesitzer alarmierte die Polizei, die sofort eine Fahndung nach dem Tatverdächtigen einleitete.
Mit roter Badehose in Innenstadt unterwegs
Aufgrund der detaillierten Personenbeschreibung, insbesondere der auffälligen Bekleidung mit roter Badehose und brauner Fleecejacke, konnte der Mann weit entfernt vom Tatort – nämlich am Parkring in der Wiener Innenstadt – festgenommen werden.
Der 36-jährige Rumäne war dort mit einem Lastenfahrrad unterwegs. Er hatte den Schlüssel sowie die Kappe noch bei sich. Bei seiner Einvernahme gab er an, dass das Boot ihm gehöre. Er wurde auf freiem Fuß angezeigt.
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