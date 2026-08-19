Betrunkene mit vier Promille attackiert Polizist

Im Rettungswagen randaliert

Gegenüber der Polizei verhielt sich die Betrunkene äußerst aggressiv. Aufgrund ihres Zustands wurde die Rettung alarmiert. Im Rettungswagen ging die Frau dann auf deinen Polizisten, der sich während der Fahrt begleitete, los. Sie trat ihm mehrmals gegen die Brust und das Bein.