Betrunkene mit vier Promille attackiert Polizist

Mit unglaublichen vier (!) Promille im Blut randalierte eine Frau am Dienstagabend im Wiener Bezirk Brigittenau. Sie trat die Scheibe eines Waschsalons ein und machte sich an mehreren geparkten Autos zu schaffen. Letztlich ging sie auf einen Polizisten los, er wurde verletzt.
Gegen 20.45 Uhr war die stark alkoholisierte Frau in der Vorgartenstraße unterwegs und trat die Scheibe eines Waschsalons ein. Anschließend versuchte sie, die Türen mehrerer geparkter Autos zu öffnen.
Im Rettungswagen randaliert
Gegenüber der Polizei verhielt sich die Betrunkene äußerst aggressiv. Aufgrund ihres Zustands wurde die Rettung alarmiert. Im Rettungswagen ging die Frau dann auf deinen Polizisten, der sich während der Fahrt begleitete, los. Sie trat ihm mehrmals gegen die Brust und das Bein.
Der Polizist wurde verletzt und konnte seinen Dienst nicht fortsetzen.
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