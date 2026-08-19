Bluttat an Tochter (8): Steirer wird einvernommen

Derweil rumort die Gerüchteküche im Ort. „Für uns ist unvorstellbar, dass in so einer friedlichen Gemeinde so etwas Fürchterliches passieren konnte! Im Ort herrscht ein großer Zusammenhalt, wie man ihn heutzutage selten sieht“, betont ein Anrainer. Dass die Familie eher alternativ lebte, ist kein Geheimnis. Die Zwillingsbrüder, deren Frauen und insgesamt fünf Kinder sollen das Haus, in dem die Tat geschah, gemeinsam bewohnt und saniert haben.