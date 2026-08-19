380-kV: Gegner wollen jetzt Volksbefragung starten

„Ich will alle Bürger, die sich Gedanken über die 380-kV-Leitung machen und nicht überzeugt sind, ersuchen, diese auszufüllen“, appelliert der Bürgermeister, dessen Gemeinde selbst betroffen ist – hier führt die Leitung erst zu einem neuen Umspannwerk und dann wieder zurück ins Drautal in Richtung Westen und Osten. Ob die erforderlichen 7500 Unterstützungen zusammen kommen, werden die kommenden Monate zeigen.