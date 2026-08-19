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Vorstoß in Kärnten

380-kV: Gegner wollen jetzt Volksbefragung starten

Kärnten
19.08.2026 11:55
Die Petition liegt ab morgen auf.
Die Petition liegt ab morgen auf.(Bild: Collage: EXPA/ Johann Groder, LKoS e.V.)
Porträt von Felix Justich
Von Felix Justich

Nachdem die Gegner der geplanten 380-kV-Leitung durch Kärnten auf den Verlauf der Trasse in den einzelnen Gemeinden konzentriert hatte, probieren sie es jetzt mit dem Start einer Volksbefragung zum gesamten Projekt. 7500 Unterschriften sind notwendig.

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Schon die letzte Volksbefragung gegen die Windkraft im Jänner 2025 hatte in Kärnten für einiges Aufsehen gesorgt. 51,55 Prozent hatten sich damals gegen den Ausbau von Windkraft denkbar knapp ausgesprochen – die Landesregierung reagierte und stoppte alle neuen Verfahren. Nur Projekte, die schon genehmigt oder im Verfahren waren, durften dann realisiert werden.

Einen ähnlichen Erfolg erhoffen sich nun die verschiedenen Bürgerinitiativen, die sich als Widerstand gegen die geplante 380-kV-Leitung gebildet hatten. „Wir müssen uns eigentlich gegen dieses Projekt wehren“, erklärt auch der Bürgermeister von Sachsenburg, Wilfried Pichler. „Ich bin bei der Landesregierung immer nur abgespeist worden.“ Daher liegen ab morgen in den Gemeindeämtern Kärntens Unterstützungserklärungen für eine Volksbefragung auf.

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„Ich will alle Bürger, die sich Gedanken über die 380-kV-Leitung machen und nicht überzeugt sind, ersuchen, diese auszufüllen“, appelliert der Bürgermeister, dessen Gemeinde selbst betroffen ist – hier führt die Leitung erst zu einem neuen Umspannwerk und dann wieder zurück ins Drautal in Richtung Westen und Osten. Ob die erforderlichen 7500 Unterstützungen zusammen kommen, werden die kommenden Monate zeigen.

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