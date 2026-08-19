Untersuchung bestätigt: Zwangspause für Rapid-Ass!

Wermutstropfen für Rapid kurz vor dem wichtigen Conference-League-Quali-Match gegen Heart of Midlothian (Donnerstag ab 20.45 Uhr – im sportkrone.at-Liveticker). Nach seiner Verletzung beim 8:0-Kantersieg gegen den GAK hat sich Jakob Schöller am linken Oberschenkel verletzt. Eine MR-Untersuchung hat nun bestätigt, dass der 20-Jährige vorerst pausieren muss.
„Jakob Schöller laboriert an einer nicht allzu gravierenden Verletzung im Bereich des linken Oberschenkels, die trotzdem eine Pause vom intensiven Mannschaftstraining erforderlich macht. Die Verletzung ist mit früheren von ihm nicht vergleichbar“, wird Arzt Lukas Brandner in einer Rapid-Aussendung zitiert.
Wermutstropfen bei Kantersieg
Damit steht fest, dass der Youngster den Hütteldorfern in Schottland nicht zur Verfügung stehen wird. Über die genaue Ausfallzeit sind derzeit noch keine Details bekannt. Allerdings dürfte es sich um keinen allzu langen Ausfall handeln.
Die Verletzung von Schöller, der zuletzt mit starken Leistungen überzeugen konnte, war der einzige Wermutstropfen an einem ansonsten glorreichen Rapid-Sonntag. Beim 8:0 gegen den GAK musste der Innenverteidiger kurz vor Spielende angeschlagen vom Platz.
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