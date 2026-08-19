Bär reißt 29-jährige Russin aus Zelt und tötet sie

Sperrstunde nach tödlichem Angriff

Nach dem tödlichen Angriff sollen die Behörden für den Campingplatz nun eine Sperrstunde einrichten wollen. In der Region gibt es den Angaben zufolge eine große Zahl an Bären. Diese würden sich zunehmend Menschen nähern. Der russische Zivilschutz warnte Touristen deshalb vor der Gefahr.