Nur 115 Minuten! Ex-Weltmeister wieder vereinslos

Positive Dopingprobe

Pogba war im Sommer 2025 ins Fürstentum gewechselt, nachdem er zuvor vereinslos gewesen war. Bei seiner vorherigen Station Juventus Turin war Pogbas Vertrag auch schon vorzeitig aufgelöst worden. Pogba hatte im August 2023 nach einem Serie-A-Spiel zwischen Juventus und Udinese Calcio eine positive Dopingprobe abgegeben – sein Testosteronwert war zu hoch. Die B-Probe hatte das Ergebnis bestätigt.