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Urteil in Neuseeland

Dotcom scheitert mit Einspruch gegen Auslieferung

Digital
01.07.2026 11:17
Kim Dotcom wird von den USA der Urheberrechtsverletzung und Geldwäsche beschuldigt.
Kim Dotcom wird von den USA der Urheberrechtsverletzung und Geldwäsche beschuldigt.(Bild: AFP/Marty Melville)
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Von krone.at

Der deutsche Internet-Unternehmer Kim Dotcom ist in Neuseeland mit einem weiteren Versuch gescheitert, seine drohende Auslieferung an die USA zu verhindern. Das Berufungsgericht in Wellington bestätigte ein Urteil der Vorinstanz und wies den Einspruch des 52-Jährigen gegen den Auslieferungsbeschluss zurück. Die Richter ordneten zudem an, dass Dotcom die Kosten des Verfahrens tragen müsse.

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Dotcom, mit bürgerlichem Namen Kim Schmitz, zählt zu den schillerndsten, aber auch umstrittensten Persönlichkeiten der Internetbranche. Bereits Mitte der 1990er-Jahre machte sich der gebürtige Kieler in der Hacker-Szene einen Namen. Mit der Online-Plattform Megaupload, über die Nutzer urheberrechtlich geschützte Inhalte wie Filme, Fernsehserien und Musik austauschen konnten, wurde er vielfacher Millionär. Das Geschäftsmodell beruhte auf Werbung sowie kostenpflichtigen Premium-Zugängen.

USA ermittelt wegen Urheberrechtsverletzung und Geldwäsche
Zeitweise zählte Megaupload zu den meistbesuchten Webseiten weltweit, bevor die Plattform 2012 nach Ermittlungen der US-Bundespolizei FBI abgeschaltet wurde. Die USA wollen Dotcom, der seit 2010 in Neuseeland lebt, wegen Verletzung von Urheberrechten und Geldwäsche in großem Stil vor Gericht stellen. Bei einer Verurteilung droht ihm jahrzehntelange Haft.

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Der neuseeländische Justizminister Paul Goldsmith hatte den Auslieferungsbeschluss bereits vor rund zwei Jahren unterzeichnet. Seitdem versucht Dotcom, die Übergabe an die USA doch noch mit verschiedenen Rechtsmitteln zu verhindern. „Ich liebe Neuseeland. Ich werde nicht weggehen“, schrieb er damals in sozialen Netzwerken. Nach dem jetzigen Urteil bleibt ihm noch der Weg vor das Oberste Gericht.

Gesundheitliche Probleme
Der Rechtsstreit dauert schon mehr als zehn Jahre und hat verschiedene Gerichte beschäftigt. Bereits 2018 hatte Dotcom mit Blick auf die juristischen Querelen erklärt, er habe nach „sechs Jahren Stress“ große gesundheitliche Probleme. Ende 2024 teilte er mit, er habe einen schweren Schlaganfall erlitten.

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