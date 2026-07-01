Dotcom scheitert mit Einspruch gegen Auslieferung

Der neuseeländische Justizminister Paul Goldsmith hatte den Auslieferungsbeschluss bereits vor rund zwei Jahren unterzeichnet. Seitdem versucht Dotcom, die Übergabe an die USA doch noch mit verschiedenen Rechtsmitteln zu verhindern. „Ich liebe Neuseeland. Ich werde nicht weggehen“, schrieb er damals in sozialen Netzwerken. Nach dem jetzigen Urteil bleibt ihm noch der Weg vor das Oberste Gericht.