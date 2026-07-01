Warner-Übernahme: Großbritannien droht mit Veto

Paramount äußerte sich zuversichtlich, dass die Medienvielfalt nicht in Gefahr sei. Warner war für eine Stellungnahme zunächst nicht zu erreichen. Paramount betreibt in Großbritannien den frei empfangbaren TV-Sender Channel 5, der auch Nachrichten ausstrahlt. Zu Warner gehört der Nachrichtensender CNN. Daneben betreiben die beiden Konzerne die Streamingdienste Paramount+ und HBO Max. Diese erreichen im Vergleich zum Branchenprimus jedoch nur geringe Marktanteile im Vereinigten Königreich.