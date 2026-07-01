„Dancing Star“ will am Längsee das Rathaus erobern

Bürgermeister ist ein Projektmanager

Ein detailliertes Wahlprogramm will Kainz gemeinsam mit seinem Team im Herbst präsentieren. Einige Schwerpunkte stehen jedoch bereits fest. So möchte er sich für eine Stärkung der Nahversorgung einsetzen, damit die Bevölkerung auch künftig kurze Wege für den täglichen Bedarf hat. Ebenso zählt der barrierefreie Ausbau des Bahnhofs zu seinen zentralen Anliegen. „Mobilität muss für alle Menschen möglich sein – unabhängig vom Alter oder einer Behinderung.“