Kim Dotcom erholt sich von „heftigem Schlaganfall“

Der von einer Auslieferung an die USA bedrohte deutsche Internet-Unternehmer Kim Dotcom hat nach eigenen Angaben einen schweren Schlaganfall erlitten. „Die besten medizinischen Fachkräfte helfen mir bei meiner Genesung. Ich werde so schnell wie möglich zurück sein“, schrieb der 50-Jährige, der seit 2010 in Neuseeland lebt, auf X. „Betet für meine Familie und mich.“