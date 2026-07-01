Zug- und Flugverkehr in Bayern lahmgelegt

In der Nacht auf Mittwoch war vor allem die Stadt Aschaffenburg in Unterfranken von den Unwettern betroffen. Dort wurden Straßen so stark überflutet, dass sie zum Teil nicht mehr befahrbar waren. Auch der Zugverkehr war wegen Blitzeinschlägen und einer Weichenstörung Mittwochfrüh vorübergehend lahmgelegt, wie deutsche Medien berichteten. Die Streckensperrung zwischen Gemünden, Aschaffenburg und Frankfurt am Main konnte inzwischen aber wieder behoben werden.