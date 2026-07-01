Trump verdient mit Krypto mehr als 1,4 Mrd. $

Früher hatte Trump kein gutes Wort für Kryptowährungen übrig. Er bezeichnete diese als Betrug. „Ich bin kein Fan von Bitcoin und anderen Kryptowährungen, die kein Geld sind und deren Wert extrem volatil ist und auf nichts basiert“, erklärte er noch vor wenigen Jahren. Seine Meinung änderte sich, als er in das Geschäft eingestiegen war und selbst damit Unsummen verdiente.