Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

War einst Kritiker

Trump verdient mit Krypto mehr als 1,4 Mrd. $

Außenpolitik
01.07.2026 08:15
Donald Trump mochte Kryptowährungen früher nicht – seit er davon massiv profitiert, ist er Fan.
Donald Trump mochte Kryptowährungen früher nicht – seit er davon massiv profitiert, ist er Fan.(Bild: EPA/SAMUEL CORUM / POOL)
Porträt von krone.at
Von krone.at

Bei US-Präsident Donald Trump und seiner Familie klingelt seit Amtsantritt die Kasse: Wie aus der jährlichen Finanzerklärung hervorgeht, konnten die Trumps Einnahmen von mehr als 1,4 Milliarden Dollar aus Krypto-Geschäften generieren. Dabei galt der Staatschef in der Vergangenheit ein lautstarker Kritiker der Kryptobranche ...

0 Kommentare
Krone.at als bevorzugte Quelle in Google News hinzufügen Kronen Zeitung als bevorzugte Google-Quelle hinzufügen

Früher hatte Trump kein gutes Wort für Kryptowährungen übrig. Er bezeichnete diese als Betrug. „Ich bin kein Fan von Bitcoin und anderen Kryptowährungen, die kein Geld sind und deren Wert extrem volatil ist und auf nichts basiert“, erklärte er noch vor wenigen Jahren. Seine Meinung änderte sich, als er in das Geschäft eingestiegen war und selbst damit Unsummen verdiente. 

Wie aus der am Dienstag veröffentlichten jährlichen Finanzerklärung hervorgeht, rhielt er mehr als 500 Millionen Dollar von World Liberty Financial, einem Krypto-Unternehmen, das er gemeinsam mit seinen Söhnen gegründet hat.

Von Trumps Amtszeit profitiert seine ganze Familie.
Von Trumps Amtszeit profitiert seine ganze Familie.(Bild: APA/2024 Getty Images)

Weitere 635 Millionen Dollar nahm Trump durch den Verkauf seiner sogenannten Meme-Coins mit dem Kürzel $TRUMP ein. Der Präsident wies zudem Einnahmen von mehr als 80 Millionen Dollar aus Vergleichen mit verschiedenen Medienunternehmen sowie Einnahmen in Millionenhöhe aus der Lizenzierung seines Namens an Immobilienentwickler im Ausland aus.

Trump profitiert massiv von eigener Politik
Die Erklärung gibt neue Einblicke in das Ausmaß der Gewinne des Präsidenten aus den Krypto-Aktivitäten seiner Familie. Den Unterlagen zufolge erzielt er den größten Teil seines Einkommens inzwischen aus digitalen Vermögenswerten, die von seiner Politik profitiert haben.

Lesen Sie auch:
Trumps Schwiegersohn, Jared Kushner, reist als „Sonderbeauftragter für den Frieden“ um die Welt.
Krone Plus Logo
Kushner im Porträt
Wie Trumps Schwiegersohn die Familie reich macht
18.05.2026
Doch Anleger verlieren
Trump-Clan macht Milliarden mit Kryptogeschäften
10.06.2026

Denn Trump erklärte, er wolle die USA zur „Bitcoin-Supermacht“ machen und baute reihenweise Regulierungen ab. Zugleich sorgte die Begnadigung des  gegen Geldwäsche-Gesetze verurteilten Gründers der Digitalwährungsbörse Binance, Changpeng Zhao, für Aufsehen: Nach der Wiederwahl Trumps ging Binance eine enge Geschäftsbeziehung mit World Liberty Financial ein.

Doch auch in anderen Bereichen profitiert Trump massiv. So streifte er Superbowl-Tickets im Wert von 50.000 Dollar ein. Fifa-Chef Gianni Infantino schenkte Trump zudem zehn Karten für das Endspiel der Fußball-WM im Wert von insgesamt 15.000 Dollar.

Auch mit Golfchlubs verdient sich Trump eine goldene Nase – auch in dieser Branche legten die ...
Auch mit Golfchlubs verdient sich Trump eine goldene Nase – auch in dieser Branche legten die Gewinne massiv zu.(Bild: AFP/JOE RAEDLE)

Auch Geschäfte mit Golfclubs äußerst lukrativ
Auch in anderen Bereichen konnte Trump massiv zulegen. 15 Prozent mehr Umsatz konnte er mit Golfclubs und Resorts erzielen – 500 Millionen Dollar verdiente er 2025. Besonders lukrativ ist sein Golfclub in Doral bei Miami, der ihn 122 Millionen Dollar einbrachte. Mit Mar-a-Lago verdiente er 77 Millionen Dollar – 50 Millionen mehr als im Vorjahr. Sein Golfclub in West Palm Beach verzeichnete ein Umsatzplus von 27 Prozent. 

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Außenpolitik
01.07.2026 08:15
Jetzt kommentieren
Loading
Kommentare Banner - Die Stimme Österreichs
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

krone.tv

Diese Politiker bekommen monatlich mehr als 22. 000 Euro.
Mehr als 22.000 Euro
FPÖ hat die meisten Topverdiener im Nationalrat
Hatte 2,48 Promille
Norbert Hofer bleibt trotz Alkofahrt im Landtag
Es war ein für alle Beteiligten psychisch extrem fordernder Einsatz. 
Auch Bekannter tot
Vater mit seinem Sohn unter Wasserfall ertrunken
Selbst in der Nacht gab es keine Abkühlung: Mit einem Tiefstwert von 27,5 Grad wurde in ...
Nächster Rekord
27,5 Grad als Tiefstwert: Auch das gab‘s noch nie!
In Deutschland wurde ein neuer Hitzenachtrekord aufgestellt und brachte Menschen in Ostsachsen ...
Europa schwitzt
41,7 Grad: In Deutschland purzeln die Hitzerekorde
Top 3

Gelesen

Kommentiert
FIFA WM 2026 - Fußball-WM in Nordamerika
Auch Algerien ärgerte sich über Mahrez‘ Treffer
160.928 mal gelesen
Für sein spätes Tor musste sich Riyad Mahrez (l.) auch von den eigenen Mitspielern etwas ...
Ausland
6 Tote in Mutter-Kind-Heim: Es ging ums Sorgerecht
155.804 mal gelesen
In diesem Mutter-Kind-Heim in Deutschland kam es am Montag zu einer Bluttat.
Kärnten
Axt-Mord an Freund der Ex: Kinder waren in Wohnung
136.799 mal gelesen
In dieser Wohnanlage passierte der schreckliche Mord.
Ausland
6 Tote in Mutter-Kind-Heim: Es ging ums Sorgerecht
1301 mal kommentiert
In diesem Mutter-Kind-Heim in Deutschland kam es am Montag zu einer Bluttat.
Burgenland
Hofer drohen jetzt ernste persönliche Konsequenzen
1276 mal kommentiert
Hofer ist ein leidenschaftlicher Pilot.
Kolumnen
Größter Treppenwitz im Wahl-Fiasko: Babler bleibt
1202 mal kommentiert
Der Kommentar zu den großen Themen, die Österreich betreffen: Klaus Herrmann, Chefredakteur
Mehr Außenpolitik
War einst Kritiker
Trump verdient mit Krypto mehr als 1,4 Mrd. $
Kommt den Staat teuer
Rund zwei Drittel der Männer gehen in Frühpension
Bundesstaatsanwalt
OGH-Präsident zu Reform: „Das wird so nichts mehr“
Betrunken am Steuer
Norbert Hofers „Alko-Fehler“ zieht weite Kreise
Vorhaben präsentiert
Reformpartnerschaft: „So weit waren wir noch nie“
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Offenlegung & Pflichtangaben krone.at/Krone TV
Offenlegung & EMFG-Angaben Kronen Zeitung
Datenschutz / Cookies / Barrierefreiheit Menü aufklappen
Datenschutzinformation Online-Dienste krone.at
Cookie-Information und Einstellungen krone.at
Datenschutzinformation Journalismus Kronen Zeitung und krone.at
Barrierefreiheitserklärung
Allg. Nutzungs- und Geschäftsbedingungen krone.at Menü aufklappen
ANB
AGB Werbung auf krone.at
Krone-Kontakte / Hinweise gem. Art. 15 TTPA-VO Menü aufklappen
Allgemeiner Kontakt zu krone.at
Redaktionen der Kronen Zeitung
Aboservice (Mediaprint Zeitungs- und Zeitschriftenverlag GmbH & Co. KG)
Meldung nicht konformer politischer Anzeigen (krone.at und Kronen Zeitung)
Werbung
Karriere
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf