Wimbledon: Ofner gegen Hurkacz ab 12 Uhr LIVE

Zweite Runde in Wimbledon: Sebastian Ofner trifft auf den Polen Hubert Hurkacz. Mit sportkrone.at sind Sie ab 12 Uhr live dabei – siehe Ticker unten.
Hier gibt es den Liveticker:
In der ersten Runde zeigte Ofner Kämpferherz und besiegte den Serben Hamad Medjedovic trotz 1:2-Satzrückstand in fünf Sätzen.
Nun geht es gegen Hurkacz, gegen den Ofner beide bisherigen Partien jeweils auf Sand ohne Satzgewinn verloren hat. Zuletzt im Genf-Semifinale 2025. Auf Rasen gilt Hurkacz als stärker, allerdings hat er bisher eine Saison mit vielen frühen Niederlagen absolviert.
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