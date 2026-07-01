Intime Einblicke in die WM-Welt von Lionel Messi

Anreise mit dem Auto. 500 Meter vor dem Trainingszentrum riegelte die Polizei alles ab. Keiner kommt hier durch! „Was wollt ihr hier?“, fragte der Sheriff streng. Als er vom Termin mit dem Fußballer erfuhr, ließ er die „Krone“ passieren. Allerdings nur bis zum zweiten Sicherheitscheck – dort gab erst die PR-Betreuerin von Kansas grünes Licht. Alles abgeschirmt, überall Securitys. Doch mit dem ansässigen Fußballklub hatte das komplizierte Prozedere überhaupt nichts zu tun.