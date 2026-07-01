Hier schwebt ein Riesenhase aufs Albertina-Dach

Albrecht Dürers ikonischer „Feldhase“ ist nicht nur in der Wiener Albertina, sondern auch vor dem Gebäude zu sehen. In Form einer pinken, 120 Kilogramm schweren Plastikfigur von Ottmar Hörl. Es ist der Auftakt zur Jubiläumswoche mit Gratis-Eintritt am 4. und 5. Juni.
Mit einem großen Kran wurde die gigantische Hasenskulptur – sie ist 2,5 Meter hoch und 3,7 Meter lang – am Mittwochvormittag auf das Flugdach gehoben.
Bereits 2014 war dort eine Replika des Dürer-Originals in der Interpretation des deutschen Konzeptkünstlers und Bildhauers Ottmar Hörl auf dem Flügeldach drapiert worden. Allerdings war der Hase deutlich kleiner als in seiner Edition 2026. Das pinke Langohr besteht aus Glasfaser verstärktem Polyester.
Gratis Eintritt an drei Standorten
Mit der spektakulären Hasenhebung läutete die Albertina ihr nahendes Jubiläumswochenende ein. Am 4. und 5. Juli lädt man bei freiem Eintritt zum Open House in alle drei Standorte – neben der Albertina selbst auch in die Albertina Modern und die Albertina Klosterneuburg.
Mit 250 kostenlosen Führungen, offenen Ateliers und Tanzperformances will man das Jubiläum würdigen. Und mit Zucker. So schneidet Generaldirektor Ralph Gleis am Samstag auf der Bastei eine eigens gefertigte XXL-Sachertorte an, die in Folge an die Gäste verteilt wird.
Einen Test muss der Hase im Freien noch bestehen. Kommt erneut eine Hitzewelle mit 40 Grad, wird das Plastik seine Form behalten? Die Skulptur soll bis auf Weiteres am Dach bleiben.
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