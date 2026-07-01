Hier schwebt ein Riesenhase aufs Albertina-Dach

Bereits 2014 war dort eine Replika des Dürer-Originals in der Interpretation des deutschen Konzeptkünstlers und Bildhauers Ottmar Hörl auf dem Flügeldach drapiert worden. Allerdings war der Hase deutlich kleiner als in seiner Edition 2026. Das pinke Langohr besteht aus Glasfaser verstärktem Polyester.