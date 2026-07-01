ÖAMTC-Rettungshelis hoben schon 500.000 Mal ab

Am 14. Mai musste es ganz besonders schnell gehen. Im Nordburgenland hatte ein Patient einen neurologischen Notfall erlitten – ein Schlaganfall wurde vermutet. Da es gerade bei Schlaganfällen und Herzinfarkten um jede Sekunde geht, wurde der erst seit 2025 in Frauenkirchen (Bgld.) stationierte Christophorus 18 alarmiert. Nach erfolgreicher Reanimation wurde der Patient ins Wiener AKH geflogen – er ist auf dem Weg der Besserung. Es ist nur ein kleines Puzzleteil der täglichen Arbeit der „gelben Engel“ – und doch steht er repräsentativ für die mittlerweile mehr als 500.000 Einsätze der ÖAMTC-Flugretter.