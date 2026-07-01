Und dann kam wieder einmal Ober-Wikinger Haaland …

Er hat es schon wieder getan: Dank des Siegestreffers von Erling Haaland sind die Wikinger aus Norwegen am Dienstagabend im Sechzehntelfinale gegen die Elfenbeinküste ins Achtelfinale „gerudert“, wo bereits Rekordweltmeister Brasilien wartet! Taktgeber war im Spiel – und danach – erneut Kapitän Martin Ödegaard. 2:1 (1:0) lautete am Ende das Ergebnis, bei dem Antonio Nusa die Norweger in Führung gebracht, Amad Diallo ausgeglichen hatte. Und dann kam wieder einmal Haaland …
In der 86. Minute stellte er den Endstand her, wenn auch etwas untypisch: Den Stanglpass von Berg traf der Manchester-City-Goalgetter nicht richtig, zum Treffer reichte es trotzdem. „Ich glaube, dass wird Norwegen für immer verändern“, sagte Haaland dem Sender TV2 über den Achtelfinal-Einzug. Den Zusammenhalt aller Norweger zu sehen, sei „bewegend“, ergänzte der 25-Jährige. „Da kann man nur glücklich sein. Das ist eine unglaubliche Reise.“
Ödegaard trieb an
Und gerudert wurde nach dem Spiel ebenfalls: Ödegaard, der insbesondere nach Diallos Ausgleich in der 74. Minute das Spiel an sich gerissen und sein Team zum Sieg getrieben hatte, gab den Rhythmus an der Trommel vor, Haaland und Co. praktizierten einmal mehr den „Viking Row“ mit den Fans. Erleichterung über den Sieg nach einem zähen Kampf gegen eines der körperlich stärksten Teams der WM war zu spüren.
Die Bilder aus der Heimat, wo in fast jeder Stadt der inzwischen schon legendäre Ruder-Schlachtgesang angestimmt wird, seien „der Wahnsinn“, meinte Ödegaard: „Das Engagement, die ausgelassene Stimmung und die Unterstützung, die wir spüren, sind einfach unglaublich. Von Tagen wie diesen haben wir schon geträumt, seit wir klein waren.“
Nun Brasilien
Und nun also Brasilien: Allein schon der Gedanke an das Duell am Sonntag (22 Uhr) sei „verrückt“, meinte Haaland. Er wird wohl wieder treffen müssen, will Norwegen gegen den fünfmaligen Weltmeister eine Chance haben. Sein fünfter Turniertreffer war immens wichtig, aber nicht besonders schön. Und das nahm Haaland mit Humor. Einen Fan-Kommentar, dass Haaland 90 Minuten nicht zu sehen gewesen sei und dieser dann „mit dem scheußlichsten Schuss, den man jemals gesehen hat“, vollendete, postete Haaland auf seinem Instagram-Account versehen mit drei lachenden Emojis.
Haaland hat in nun 13 Pflichtspielen in Folge für Norwegen getroffen, insgesamt kommt er auf 60 Tore. Dafür brauchte er nur 53 Länderspiele, was ihn deutlich von anderen Offensivstars abhebt: Der Argentinier Lionel Messi zum Beispiel benötigte dafür laut Datenanbieter Opta 122 Spiele, der Portugiese Cristiano Ronaldo 130. „Er ist der beste Torjäger der Welt, daran besteht kein Zweifel“, sagte Norwegens Trainer Stale Solbakken. „Ich würde ihn gegen niemanden eintauschen“.
Nagelbeißer für Solbakken
„Es bringt Ruhe ins Team, wenn man einen Spieler wie ihn hat. Und er wird wirklich unterschätzt, wenn es ums Ballhalten und Sichern geht. Er hat nicht einen Ball heute verloren, er war nicht sehr ins Spiel eingebunden, aber er hat auch keine Bälle verloren“, ergänzte der Teamchef, der zugab, dass die 90 Minuten gegen die Elfenbeinküste für ihn ein Nagelbeißer gewesen waren. „Vielleicht ist das nicht gesundheitsgefährdend, aber man genießt das Spiel definitiv nicht“, sagte Solbakken, der 2001 seine aktive Karriere nach einer Herzattacke auf dem Spielfeld beenden hatte müssen.
Haaland zeigt sich bei dieser WM unglaublich effizient. Er hat seine fünf Tore mit 7,25 Prozent seiner Ballkontakte getroffen – laut Opta ein Rekordwert seit der WM 1966 unter Spielern mit mindestens 60 Ballkontakten. Viele Chancen dürfte Haaland auch gegen Brasilien nicht bekommen. Die braucht er aber normalerweise auch nicht.
Norwegen bisher ungeschlagen gegen Brasilien
Die Seleção um Vinícius Júnior ist sicherlich favorisiert, doch Norwegen hat in vier Duellen mit Brasilien kein einziges Mal verloren. Und beim bisher einzigen WM-Spiel gegeneinander sogar gewonnen: Das 2:1 im Jahr 1998 gegen Stars wie Ronaldo und Roberto Carlos hat auch die heutige Spieler-Generation geprägt. „Wir haben die Geschichte vom Brasilien-Spiel gehört“, sagte Ödegaard. „Jetzt schreiben wir unsere eigene Geschichte.“
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.