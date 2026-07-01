Und dann kam wieder einmal Ober-Wikinger Haaland …

Nagelbeißer für Solbakken

„Es bringt Ruhe ins Team, wenn man einen Spieler wie ihn hat. Und er wird wirklich unterschätzt, wenn es ums Ballhalten und Sichern geht. Er hat nicht einen Ball heute verloren, er war nicht sehr ins Spiel eingebunden, aber er hat auch keine Bälle verloren“, ergänzte der Teamchef, der zugab, dass die 90 Minuten gegen die Elfenbeinküste für ihn ein Nagelbeißer gewesen waren. „Vielleicht ist das nicht gesundheitsgefährdend, aber man genießt das Spiel definitiv nicht“, sagte Solbakken, der 2001 seine aktive Karriere nach einer Herzattacke auf dem Spielfeld beenden hatte müssen.