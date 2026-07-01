Preise, Reptilien, Packerl: Das gilt ab sofort

Die Liste der neuen Regelungen, die ab der zweiten Jahreshälfte gelten, ist lang. Die Österreicher können jetzt zumindest einzelne Produkte billiger im Supermarkt einkaufen, dafür werden aber Packerl von Temu, Shein & Co. teurer. Außerdem lockert der Flughafen Wien-Schwechat die Regelungen fürs Handgepäck. Strengere Regelungen gibt es dafür für Menschen, die Hunde oder exotische Tiere wie Papageien oder Schlangen halten wollen. Wenn sie Ersthalter sind, brauchen sie künftig einen „Tier-Führschein“.