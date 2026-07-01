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Rekorde pulverisiert: Die Gluthitze in Zahlen!

Österreich
01.07.2026 12:46
Diese Hitzewelle ließ Rekorde fallen.
Diese Hitzewelle ließ Rekorde fallen.(Bild: Malena Brenek)
Porträt von Charlotte Sequard-Poyer
Von Charlotte Sequard-Poyer

Eine 14 Tage lange Hitzewelle liegt hinter uns. Nicht nur bisherige Juni-Rekorde wurden pulverisiert, selbst Allzeit-Rekorde wurden reihenweise gebrochen. krone.at gibt einen Überblick über die heißen Zahlen.

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40 Grad – und mehr: Selten zuvor hatten sich Temperaturen dieser Höhe derart flächendeckend über Österreich ausgebreitet wie in den vergangenen zwei Wochen. Kein Wunder also, dass zahlreiche Hitzerekorde gebrochen wurden. Hier ein Überblick:

(Bild: GeoSphere Austria)
(Bild: GeoSphere Austria)
  • 157 von 277 Wetterstationen der GeoSphere Austria erreichten beim absoluten Temperaturhöchstwert für Juni neue Rekorde.
  • Im Mittel übertrafen die neuen Temperaturmaxima des Juni 2026 die alten Höchstwerte um 1,4 Grad.
  • Auf der Hohen Warte in Wien wurde der Juni-Rekord von 36,1 Grad aus dem Jahr 1950 um 3,6 Grad übertroffen.
  • Insgesamt wurde an 66 Wetterstationen ein neuer Jahresrekord erzielt.
Zitat Icon

Das Belastende in dieser extrem heißen Phase waren nicht nur Tageshöchstwerte von bis zu 40 Grad, es war auch die Länge der Hitzewelle.

Alexander Orlik, Klimatologe bei GeoShere Austria

  • Am ersten Tag der aktuellen Hitzewelle (18. Juni) wurde an rund der Hälfte aller Wetterstationen die 35-Grad-Marke erreicht oder überschritten. An 15 Stationen wurden gar 39 Grad und mehr gemessen.
  • In der Nacht auf den 29. Juni wurde an 94 Wetterstationen eine Tropennacht registriert – die Temperaturen fielen also nicht unter 20 Grad.
  • Der bisherige Österreich-Rekord der wärmsten Nacht wurde gebrochen: In der Nacht auf den 29. Juni wurden auf der Jubiläumswarte in Wien 27,3 Grad.
  • Diese Hitzewelle liegt in allen Landeshauptstädten unter den Top 5.
  • In Bregenz, Innsbruck, Wien Hohe Warte und Linz war es die schwerste Hitzewelle seit Messbeginn.
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Die aktuelle Hitzewelle steht laut Experten auch im Einklang mit dem langfristigen Trend zu extremer Hitze im Klimawandel. Hitzewellen werden demnach stärker und länger.

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