Rekorde pulverisiert: Die Gluthitze in Zahlen!

Eine 14 Tage lange Hitzewelle liegt hinter uns. Nicht nur bisherige Juni-Rekorde wurden pulverisiert, selbst Allzeit-Rekorde wurden reihenweise gebrochen. krone.at gibt einen Überblick über die heißen Zahlen.
40 Grad – und mehr: Selten zuvor hatten sich Temperaturen dieser Höhe derart flächendeckend über Österreich ausgebreitet wie in den vergangenen zwei Wochen. Kein Wunder also, dass zahlreiche Hitzerekorde gebrochen wurden. Hier ein Überblick:
Das Belastende in dieser extrem heißen Phase waren nicht nur Tageshöchstwerte von bis zu 40 Grad, es war auch die Länge der Hitzewelle.
Alexander Orlik, Klimatologe bei GeoShere Austria
Die aktuelle Hitzewelle steht laut Experten auch im Einklang mit dem langfristigen Trend zu extremer Hitze im Klimawandel. Hitzewellen werden demnach stärker und länger.
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