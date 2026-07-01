Alles neu in Graz! Adler wollen sogar „ausbauen“

Ein neuer Klub am heimischen Sport-Firmament! Wer Basketball in der steirischen Landeshauptstadt in den letzten Jahren verfolgt hat, kannte quasi „nur“ den UBSC Graz. Unter anderer Führung stellt sich der Verein, der jetzt am Papier auch einen anderen Namen hat, jetzt komplett neu auf. Nicht alles verändert sich allerdings unter den Grazer Körben.
Nach 70 Jahren schreibt der Grazer Spitzenbasketball ein neues Kapitel: Der traditionsreiche UBSC Graz – einst 1977 aus der Fusion von BUG und UBBC Graz hervorgegangen – tritt ab sofort unter dem Namen Eagles Graz auf. Mit einem neuen Logo und den Vereinsfarben Schwarz, Gold und Weiß statt des bisher bekannten Gelb des UBSC.
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