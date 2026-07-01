Alles neu in Graz! Adler wollen sogar „ausbauen“

Ein neuer Klub am heimischen Sport-Firmament! Wer Basketball in der steirischen Landeshauptstadt in den letzten Jahren verfolgt hat, kannte quasi „nur“ den UBSC Graz. Unter anderer Führung stellt sich der Verein, der jetzt am Papier auch einen anderen Namen hat, jetzt komplett neu auf. Nicht alles verändert sich allerdings unter den Grazer Körben.