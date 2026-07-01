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Die „Krone“ lädt ein

Österreich – Spanien: Hier gibt es Public Viewing!

FIFA WM 2026 - Fußball-WM in Nordamerika
01.07.2026 12:18
Die „Krone“ lädt ein: Kapfenbergs Hauptplatz wird zur Fußball-Arena.
Die „Krone“ lädt ein: Kapfenbergs Hauptplatz wird zur Fußball-Arena.(Bild: Michael Gratzer)
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Von krone Sport

Das Sechzehntelfinale Spanien – Österreich hat jedes Potenzial, hierzulande das Public Viewing-Highlight dieser WM – abgesehen vom Finale – zu werden. Grund dafür ist die für Zuschauer in Österreich optimale Beginnzeit um 21.00 Uhr MESZ. Allen voran lädt die „Krone“ wieder in Kapfenberg und Hartberg ein.

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Auf dem Weg ins Sechzehntelfinale hatten sich schon mehrere Stationen im Rahmen der „Krone“-Fanzone on tour in emotionale Fußball-Arenen verwandelt. Wie etwa die Hauptplätze in Kapfenberg und Hartberg. Am Donnerstag ist es wieder soweit! Wenn die Burschen von ÖFB-Teamchef Ralf Rangnick das Fußball-Wunder gegen Spanien schaffen wollen, werden von uns gemeinsam mit unserem Veranstaltungspartner TIQA auf beiden Hauptplätzen Public Viewings abgehalten. Und beim „Krone“-Stand gibt’s auch wieder die besten Goodies, die man während einer Fußball-WM oder der aktuellen Hitzewelle ohnehin gut gebrauchen kann.

Hartbergs Bürgermeister Martschitsch (li.) mit TIQA-Geschäftsführer Wegscheider.
Hartbergs Bürgermeister Martschitsch (li.) mit TIQA-Geschäftsführer Wegscheider.(Bild: Christian Jauschowetz)

„Es ist einfach überragend, was der Fußball bewegen kann“, sagt Hartberg-Coach Markus Schopp, zuletzt unser gefeierter Ehrengast in der Hartberger Fanzone. „Unser Team hat sich eine Erwartungshaltung gegen große Teams aufgebaut – jeder glaubt jetzt, wir können gewinnen!“ Wenn das keine perfekte Haltung ist, wenn jetzt Spanien daherkommt ...

Einlass in Hartberg und Kapfenberg ist je ab 18 Uhr – der Ankick erfolgt um 21 Uhr.

Fußballschauen im ÖFB-Campus
Der Österreichische Fußballbund (ÖFB) tritt ebenfalls selbst als Veranstalter in Erscheinung, um das erste Knock-out-Spiel mit österreichischer Beteiligung seit 1954 zu zeigen. Das Event findet im ÖFB-Campus in der Seestadt in Wien-Donaustadt statt. Tickets kosteten zwölf Euro Eintritt. Ein Blick auf die Ticket-Homepage am Mittwochvormittag zeigte allerdings, dass die Veranstaltung sehr gut gebucht ist. Insgesamt waren laut ÖFB knapp 1.000 Plätze verfügbar. Man hoffte, im Laufe des Mittwoch noch ein Kartenkontingent zur Verfügung stellen zu können.

Viele Public Viewings ausgefallen
Generell sind aber heuer viele Public Viewings ausgefallen, weil ein Gutteil der Spiele zu Zeiten stattfindet, die weit nach der Sperrstunde beginnen. In Wien betraf das einige Traditionsveranstaltungen – Rathausplatz, Prater und Strandbar etwa.

  Dennoch gibt es noch einiges, wo Fußballfans zum gemeinsamen Schauen hingehen können. In Wien sind das etwa das WUK am Alsergrund, wo es im Statt-Beisl auch schon traditionell Übertragungen gibt. Ebenso eine Institution ist die Summerstage am Donaukanal, die zuletzt etwa bei Österreich-Argentinien bis auf den letzten Platz besetzt war. Wem richtig geschmalzene Preise beim Public Viewing egal sind, kann sich das Spiel auch inklusive „All you can eat & drink“ um 99,90 Euro beim Donauturm ansehen, in Gruppen von fünf oder mehr Menschen kostet es 79,90 Euro.

Weitere Hotspots: In Oberösterreich werden das in Linz die „Tante Käthe“ im Donauparkstadion oder die Strandbar „Sandburg“ an der Donaulände vor dem Brucknerhaus sein. In Wels hat die Stadt auf dem öffentlichen Stadtplatz ein Public Viewing eingerichtet. In der Red Bull-Arena in Salzburg sind die 4.000 Tickets für das Public Viewing im Stadion bereits vergriffen. Andere Möglichkeiten gibt es im Raschhofer‘s Rossbräu, wo auf neun Flatscreens alle Spiele, die bis Mitternacht gehen, gezeigt werden, und im Sternbräu im Biergarten.

In Innsbruck wird das Spiel in der Olympiaworld zu sehen sein. Bis zu 3.000 Fans sind zugelassen. In Vorarlberg ist der Tipp die Marktgemeinde Hard am Bodensee, wo im Spannrahmen Spiele zu sehen sind. Und in Klagenfurt hat das Public Viewing auf dem Neuen Platz bei großen Fußballturnieren ebenfalls schon Tradition.

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