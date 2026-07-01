Österreich – Spanien: Hier gibt es Public Viewing!

Dennoch gibt es noch einiges, wo Fußballfans zum gemeinsamen Schauen hingehen können. In Wien sind das etwa das WUK am Alsergrund, wo es im Statt-Beisl auch schon traditionell Übertragungen gibt. Ebenso eine Institution ist die Summerstage am Donaukanal, die zuletzt etwa bei Österreich-Argentinien bis auf den letzten Platz besetzt war. Wem richtig geschmalzene Preise beim Public Viewing egal sind, kann sich das Spiel auch inklusive „All you can eat & drink“ um 99,90 Euro beim Donauturm ansehen, in Gruppen von fünf oder mehr Menschen kostet es 79,90 Euro.