ÖSV holt Eisenbichler für Materialentwicklung

Österreichs Nordische Kombinierer dürfen sich für den Service- und Materialentwicklungsbereich über einen prominenten Neuzugang freuen!
Der sechsfache Skisprung-Weltmeister Markus Eisenbichler wird unter der Leitung von Balthasar Schneider tätig sein. Der deutsche Ex-Weltklasse-Skispringer hatte vor einem Jahr seine Karriere beendet und arbeitet künftig eng mit Johannes Lamparter und Co. zusammen.
„Aufgaben breit gefächert“
„Meine Aufgaben im Servicebereich werden breit gefächert sein vom Skiservice bis hin zur Weiterentwicklung des Materials. Das Material und die Abstimmung sind ein sehr wichtiger Teil, um am Ende auch erfolgreich zu sein“, erklärte Eisenbichler.
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