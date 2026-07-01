Im Monatsvergleich
Spanien: Hitzetote im Juni mehr als verdoppelt
In Spanien sind im Juni mehr als doppelt so viele Hitzetote wie im Vormonat registriert worden. Exakt 1.028 Todesfälle werden dem Extremwetter zugeschrieben.
Die Schätzung basiert auf einer Datenbank, mit der die aktuellen täglichen Sterbefälle mit statistischen Daten aus der Vergangenheit abgeglichen werden, erklärte das Gesundheitsinstitut Carlos III. am Mittwoch.
Heißeste Halbjahr seit Neginn der Aufzeichnungen
Das erste Halbjahr 2026 war nach Angaben der nationalen Wetterbehörde Aemet das heißeste seit Beginn der Aufzeichnungen in Spanien. Am vergangenen Montag und Dienstag waren mit Durchschnittstemperaturen von über 28 Grad die bisher wärmsten Juni-Tage in Spanien verzeichnet worden.
Spanien gehört Klimawissenschaftlern zufolge zu den Ländern, die am stärksten unter der fortschreitenden Erderwärmung leiden. In den vergangenen Jahren nahmen die Häufigkeit und Intensität der dortigen Hitzewellen zu.
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