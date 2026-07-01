Spanien: Hitzetote im Juni mehr als verdoppelt

Heißeste Halbjahr seit Neginn der Aufzeichnungen

Das erste Halbjahr 2026 war nach Angaben der nationalen Wetterbehörde Aemet das heißeste seit Beginn der Aufzeichnungen in Spanien. Am vergangenen Montag und Dienstag waren mit Durchschnittstemperaturen von über 28 Grad die bisher wärmsten Juni-Tage in Spanien verzeichnet worden.