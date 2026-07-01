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Frauen-Fußball

Bundesliga startet mit Hit Austria – St. Pölten

Frauenfußball
01.07.2026 12:18
Werden die Duelle von Meister FK Austria Wien und Vizemeister SKN St. Pölten in der Bundesliga ...
Werden die Duelle von Meister FK Austria Wien und Vizemeister SKN St. Pölten in der Bundesliga auch heuer wieder die Ausrufezeichen setzen?(Bild: APA/MAX SLOVENCIK)
Porträt von krone Sport
Von krone Sport

Die Fußball-Bundesliga der Frauen startet am 1./2. August gleich mit einem Schlager: Meister FK Austria Wien empfängt den Vizemeister SKN St. Pölten!

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Aufsteiger Rapid startet in seine Premierensaison und beginnt auswärts bei der Vienna.

Das erste Wiener Derby der Frauen-Bundesliga überhaupt zwischen der Austria und Rapid steigt in der 9. Runde am ersten Oktober-Wochenende (3./4. Oktober).

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