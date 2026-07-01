Pioneers Vorarlberg bauen auf einen Samba-Finnen

Es geht weiter rund im Eishockey-Ländle! Nachdem die Pioneers am Dienstag neben dem Verbleib von Roni Allén auch noch die Verpflichtung von Colin Leeb bekannt gegeben hatten, folgten am Mittwoch gleich die nächsten Transfernews. Es kommen zwei Angreifer, die Finnisch sprechen – wobei einer davon eine höchst interessante Vita hat.