Pioneers Vorarlberg bauen auf einen Samba-Finnen

Es geht weiter rund im Eishockey-Ländle! Nachdem die Pioneers am Dienstag neben dem Verbleib von Roni Allén auch noch die Verpflichtung von Colin Leeb bekannt gegeben hatten, folgten am Mittwoch gleich die nächsten Transfernews. Es kommen zwei Angreifer, die Finnisch sprechen – wobei einer davon eine höchst interessante Vita hat.
Mit Ville Immonen verpflichten die Pioneers einen körperlich robusten Center. „Der 1,91 Meter große Angreifer besticht durch seine Präsenz am Bullypunkt, seine intensive Spielweise und seine Verlässlichkeit in sämtlichen Spielsituationen“, heißt es auf der Homepage der Pioneers. Nach Engagements in den finnischen Nachwuchsligen sowie in der amerikanischen College-Liga war der 26-Jährige zuletzt in Finnlands höchsten Spielklassen, der Liiga und Mestis, im Einsatz.
Von Vegas Golden Knights gepickt
Spannend ist die zweite Personalie: Marcus Kallionkieli. Der 25-jährige Flügelstürmer wurde 2019 in der fünften Runde des NHL-Drafts von den Vegas Golden Knights, dem Stanley Cup-Sieger 2023, als Nummer 139 ausgewählt. Der Sprung in die beste Liga der Welt gelang Kallionkieli zwar nicht, immerhin durfte er aber sechsmal bei den Henderson Silver Knights in der AHL auflaufen, wo ihm auch zwei Tore gelangen.
Noch kein Einsatz für die „Seleção“
Da seine Mutter in der Nähe von São Paulo aufgewachsen ist, verfügt Kallionkielli auch über die brasilianische Staatsbürgerschaft. Für die Seleção Brasileira de Hóquei no Gelo, wie die Nationalmannschaft in seiner zweiten Heimat heißt, lief Kallionkielli – der auch für finnische Nachwuchs-Auswahlen bereits 13 Spiele absolviert hatte – allerdings noch nie auf.
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