Bei WM verletzt! Zittert GAK-Legionär um Transfer?

Das WM-Märchen in Übersee endete für GAK-Flanken-Turbo Jacob Italiano nach zwei Einsätzen noch vor dem erstmaligen Einzug der australischen Socceroos in die K. o.-Phase. Der 24-jährige Graz-Legionär musste für das Match gegen Ägypten und den Rest des Turniers abwinken. Was passiert aber nun mit der heißen Transfer-Aktie der Rotjacken?