Gold unter 4000-Dollar-Marke: Warum es bergab geht

1. Inflations-Sorgen

Der „entscheidene Belastungsfaktor“ für den Goldpreis seien die Sorgen des neuen Chefs der US-Zentralbank Federal Reserve (Fed), sagt Tom Price, Analyst bei Panmure Liberum zur „Financial Times“. Fed-Chef Kevin Warsh wolle die hohe Inflation mit höheren Zinsen bekämpfen. Die Idee dahinter ist vereinfacht gesagt, dass Firmen und Privatpersonen bei höheren Zinsen weniger Kredite bei Banken aufnehmen. Dadurch wird die Wirtschaft – und damit die Inflation – gebremst.

Für Anleger, die in Gold investieren, sind hohe Zinsen eher schlecht. Denn Gold erwirtschaftet keine laufenden Erträge. Steigen die Zinsen, wird Gold deshalb im Vergleich zu anderen Anlageprodukten wie Wertpapieren unattraktiver. „Infolgedessen gibt Gold nach“, erklärt Price.