„Y si si?“ Mexiko träumt von der großen Sensation

„Müssen noch härter arbeiten“

Mexiko ließ sich auch von der einstündigen Verspätung nach einem schweren Gewitter nicht aus dem Konzept bringen. Eine weitere Talentprobe gab der 17-jährige Gilberto Mora im Mittelfeld ab. Bis zum 2:0 war Mexiko klar überlegen, in der zweiten Halbzeit war der Verwaltungsmodus aktiv. Als der Abpfiff ertönte, wollten die Spieler gar nicht vom Platz. Sie genossen jeden Schritt ihrer Ehrenrunde. „Wir müssen noch härter arbeiten, damit die Leute noch glücklicher sind“, meinte Torschütze Quinones. Er fühle sich nun nur glücklich. „Für alles, was wir als Mannschaft erreicht haben. Weil individueller Erfolg ist nebensächlich.“