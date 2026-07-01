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Schrittweise Freigabe

Exportsperre für KI-Modelle wieder aufgehoben

Ausland
01.07.2026 08:09
Porträt von krone.at
Von krone.at

Die US-Regierung hat ihre Exportbeschränkungen für die neuesten KI-Modelle des OpenAI-Konkurrenten Anthropic nach mehr als zwei Wochen aufgehoben. Der Zugang zu den Programmen Mythos 5 und Fable 5 wird schrittweise freigegeben.

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Zuvor hatte die US-Regierung angeordnet, dass nur US-Bürger auf die KI-Modelle zugreifen dürfen. Davon waren auch Mitarbeiter von Anthropic betroffen. Um die Vorgabe einzuhalten, sperrte das Unternehmen beide Modelle vorübergehend vollständig.

Das Mitte Juni veröffentlichte Modell Fable 5 basiert auf der Mythos-Technologie – bei ihm werden aber die Cybersicherheits- und Biotechnologie-Fähigkeiten blockiert. Mythos 5 indes ist die nicht-öffentliche volle Version, die nur Behörden und ausgewählten Unternehmen zur Verfügung stehen soll, damit sie damit Sicherheitslücken in ihren Systemen schließen können. Die Sperre hatte auch Sorgen in Europa ausgelöst. Nach dem Vorgehen gegen Anthropic gewährte der ChatGPT-Entwickler OpenAI Zugang zu seinem neuesten KI-Modell nur für mit der US-Regierung abgestimmte Partner.

Mitteilung von Anthropic:

Wochenlange Gespräche
Auslöser für das Vorgehen der Regierung waren Warnungen, dass Sicherheitsvorkehrungen, die etwa den Einsatz von Fable 5 zur Suche nach Software-Schwachstellen verhindern sollen, ausgehebelt werden könnten. Anthropic bestritt, dass es eine Gefahr gebe. Regierung und Unternehmen führten in den vergangenen Wochen zähe Gespräche.

Die Künstliche Intelligenz hinter dem Modell Mythos ist darauf spezialisiert, ...
Die Künstliche Intelligenz hinter dem Modell Mythos ist darauf spezialisiert, Software-Sicherheitslücken aufzuspüren – teilweise auch Schwachstellen, die über Jahrzehnte unentdeckt geblieben waren.(Bild: claude.ai)

  Handelsminister Howard Lutnick verwies in einem von US-Medien veröffentlichten Brief zur Aufhebung der Sperre darauf, dass die Firma sich unter anderem bereiterklärt habe, proaktiv nach Sicherheitsrisiken in den Modellen zu suchen und sie zu stopfen.

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Spannungen mit US-Regierung
Anthropic geriet in den vergangenen Monaten immer wieder in Schlagzeilen. Die Firma riskierte einen Konflikt mit der US-Regierung, da sie trotz Drucks darauf bestand, dass ihre KI-Modelle nicht in autonomen Waffensystemen und zur Massenüberwachung in den USA verwendet werden dürfen.

Das Pentagon erklärte Anthropic daraufhin zu einem Lieferketten-Risiko, was den Einsatz von Software des Unternehmens in Regierungsbehörden schwer beeinträchtigen kann. Die Firma klagt dagegen. Die außerordentlichen Cybersicherheitsfähigkeiten von Mythos machten Anthropic dann aber wieder wichtig für die US-Regierung.

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