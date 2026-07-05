Darum greifen immer mehr User zum Gebraucht-iPhone

Schon in wenigen Wochen wird der US-Computerkonzern Apple seine iPhone-18-Generation präsentieren: Wenn Apple seiner traditionellen Taktung treu bleibt, wird es Anfang September so weit sein. Doch die Nutzer sollten sich auf eine böse Überraschung einstellen – und werden laut Experten mit einem gebrauchten Gerät besser fahren. Dafür gibt es mehrere Gründe.