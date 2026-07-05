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Darum greifen immer mehr User zum Gebraucht-iPhone

Digital
05.07.2026 06:00
Ein generalsaniertes iPhone kostet im Vergleich zum Neugerät nur einen Bruchteil – und der ...
Ein generalsaniertes iPhone kostet im Vergleich zum Neugerät nur einen Bruchteil – und der Nutzer muss nicht auf viel verzichten.(Bild: Rabanser - stock.adobe.com)
Porträt von Dominik Erlinger
Von Dominik Erlinger

Es gab schon bisher eine Reihe guter Gründe für den Kauf eines Gebraucht-Smartphones: Die Kosten sind geringer und man trägt mit einem überholten Gebrauchtgerät zum Umweltschutz bei. Einige Entwicklungen der jüngeren Vergangenheit machen den Griff zum „Refurbished“-Gerät nun aber noch attraktiver. Krone+ analysiert die Hintergründe.

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Schon in wenigen Wochen wird der US-Computerkonzern Apple seine iPhone-18-Generation präsentieren: Wenn Apple seiner traditionellen Taktung treu bleibt, wird es Anfang September so weit sein. Doch die Nutzer sollten sich auf eine böse Überraschung einstellen – und werden laut Experten mit einem gebrauchten Gerät besser fahren. Dafür gibt es mehrere Gründe.

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