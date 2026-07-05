„Meine Tochter spritzte sich sogar Morphium!“

Johanna (Name geändert) ist Mutter von zwei Kindern – einem Sohn (17) und einer Tochter (19), Lara (Name geändert). „Kurz vor ihrem 17. Geburtstag geriet meine Tochter selbst in die Drogenszene. Angefangen hat alles mit dem Besuch eines bekannten Clubs in Innsbruck. Dort wurde ihr von einem älteren Mann Ketamin angeboten“, erzählt sie im „Krone“-Gespräch und ergänzt: „Alle jene Jugendliche, die kürzlich verstorben sind, kannte meine Tochter aus diesem Club.“