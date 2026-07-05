„Meine Tochter spritzte sich sogar Morphium!“

Die Todesfälle von jugendlichen Drogensüchtigen in den vergangenen Monaten in Tirol schockten das gesamte Land. Nun erzählt eine weitere Mutter die erschütternde Familiengeschichte – es geht vor allem um ihre mittlerweile 19-jährige Tochter.
Johanna (Name geändert) ist Mutter von zwei Kindern – einem Sohn (17) und einer Tochter (19), Lara (Name geändert). „Kurz vor ihrem 17. Geburtstag geriet meine Tochter selbst in die Drogenszene. Angefangen hat alles mit dem Besuch eines bekannten Clubs in Innsbruck. Dort wurde ihr von einem älteren Mann Ketamin angeboten“, erzählt sie im „Krone“-Gespräch und ergänzt: „Alle jene Jugendliche, die kürzlich verstorben sind, kannte meine Tochter aus diesem Club.“
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