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Zeugnis für Sophie

Trotz Krankheit mit gutem Erfolg Schuljahr beendet

Niederösterreich
05.07.2026 06:00
Zeugnistag auch für die 13-jährige, tapfere Sophie – sie darf nun in die 4. Klasse der Neuen ...
Zeugnistag auch für die 13-jährige, tapfere Sophie – sie darf nun in die 4. Klasse der Neuen Mittelschule aufsteigen.(Bild: Doris Seebacher)
Porträt von Doris Seebacher
Von Doris Seebacher

Die an ME erkrankte 13-jährige Niederösterreicherin Sophie durfte das Schuljahr nun doch abschließen. Doch durch den Prüfungsstress – sie musste binnen drei Wochen in 13 Fächern Prüfungen ablegen – verschlechterte sich der Gesundheitszustand des tapferen Mädels wieder rapide.

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Wieder ein kleiner Fortschritt für die schulische Ausbildung der 13-jährigen, an ME – Myalgische Enzephalomyelitis – erkrankte Sophie aus Sollenau, Bezirk Wiener Neustadt. Bis vor Kurzem wusste das Mädchen noch nicht einmal, ob sie das dritte Schuljahr der neuen Mittelschule überhaupt von zu Hause aus abschließen dürfe. Jetzt wurde es ihr doch gestattet.

„Und sie schaffte den Abschluss sogar mit ,Gutem Erfolg’, erzählt ihre Mutter Sabine Messner. Innerhalb von drei Wochen schaffte Sophie das, was andere Kinder in einem ganzen Schuljahr leisten, nämlich Prüfungen in 13 Fächern abzulegen.

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Gesundheitszustand des Mädchens hat sich wieder verschlechtert
Doch die Freude der Mutter ist getrübt: „Die schriftlichen Prüfungen in der Früh hat sie alle mit einem ,Sehr gut’ geschafft.“ Jedoch die mündlichen Prüfungen zu Mittag waren für das tapfere Mädchen bereits so kräftezehrend, dass sie diese „nur“ mit einem „Gut“ schaffte. Überhaupt habe sich der Gesundheitszustand von Sophie durch diese Stresssituationen wieder stark verschlechtert.

Kurz zur Erinnerung: Durch ihre Krankheit kann Sophie seit fünf Jahren ihr Bett nicht verlassen, Licht, Geräusche und kleinste Anstrengungen setzen dem Mädchen heftig zu und verschlechtern ihren Gesundheitszustand rapide.

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Für das kommende Schuljahr wünscht sich die Mutter, dass Sophie den laufenden Unterrichtsstoff wieder – so wie auch schon früher – regelmäßig von der Schule bekommt. „Und dass die Prüfungen laufend – und nicht so wie jetzt geballt auf einmal – abgelegt werden können.“ Denn Lernen ist das Einzige, das diesem blitzgescheiten Kind noch geblieben ist. 

Auch FPÖ-Bildungssprecher Helmut Fiedler freut sich über diesen Erfolg. „Nachdem die FPÖ NÖ den Fall öffentlich aufgegriffen und eine rasche, kindgerechte Lösung eingefordert hatte, konnte nun kurz vor Schulschluss durch die Bildungsdirektion eine Lösung für Sophie gefunden werden. Damit erhält das Mädchen die Möglichkeit, ihr Schuljahr abzuschließen, ohne die Unsicherheit bis in den Herbst mitschleppen zu müssen.“

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