Trotz Krankheit mit gutem Erfolg Schuljahr beendet

Gesundheitszustand des Mädchens hat sich wieder verschlechtert

Doch die Freude der Mutter ist getrübt: „Die schriftlichen Prüfungen in der Früh hat sie alle mit einem ,Sehr gut’ geschafft.“ Jedoch die mündlichen Prüfungen zu Mittag waren für das tapfere Mädchen bereits so kräftezehrend, dass sie diese „nur“ mit einem „Gut“ schaffte. Überhaupt habe sich der Gesundheitszustand von Sophie durch diese Stresssituationen wieder stark verschlechtert.