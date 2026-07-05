190 Millionen Euro: Häfen als Luxus-Sanatorium

Kosten von bis zu 1300 Euro am Tag

Besonders brisant sind auch die Kosten für Krankenhausaufenthalte. Die Tagessätze variieren stark – von 389 Euro bis zu 1311 Euro pro Tag. In der Praxis kann das enorme Summen ergeben: Allein eine „gesperrte Abteilung“ im Krankenhaus der Barmherzigen Brüder in Wien verursacht laut Angaben Kosten von über 1000 Euro pro Bett und Tag, sogar ohne Behandlung.