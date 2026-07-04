Pongauer verlor 40.000 Euro an Internetbetrüger

Ein 51-jähriger Pongauer ist auf Anlagebetrüger im Internet hereingefallen. Ein wohl KI-generiertes Video mit einem vermeintlichen Prominenten weckte das Interesse des Mannes. Statt dem erhofftne Gewinn gab es aber einen hohen Verlust ...
Ein 51-jähriger Pongauer hat Anlagebetrügern rund 40.000 Euro überwiesen. Der Mann war auf einer Internetplattform auf ein wohl KI-generiertes Video mit Investitionstipps durch einen Prominenten aufmerksam geworden, der vermeintliche Investitionsmöglichkeiten mit hohen Gewinnversprechen anpries, berichtet die Polizei.
Nachdem sich der Mann auf der Plattform der Betrüger angemeldet hatte, wurde er von einem angeblichen Anlageberater kontaktiert und überwies im Laufe eines Monats rund 40.000 Euro.
Als er sich schließlich den versprochenen Gewinn von 170.000 Euro auszahlen lassen wollte, wurde stattdessen wieder eine fünfstellige Summe gefordert. Schließlich erkannte der Pongauer, dass er einem Betrug aufgesessen war. Die Ermittlungen laufen.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.